Invitat la DC Medical și DC News, directorul medical al Spitalul Clinic SANADOR, dr. Bogdan Marțian, a explicat, alături de jurnalistul Val Vâlcu, de ce chirurgia robotică reprezintă cea mai precisă și sigură soluție în intervențiile complexe, mai ales în zonele greu accesibile.

Imagine 3D superioară și precizie „sub microscop”

Potrivit dr. Bogdan Marțian, imaginea oferită de robot este net superioară celei din chirurgia laparoscopică și comparabilă cu lucrul sub microscop în chirurgia clasică, însă cu un câmp vizual mult mai larg.

„Imaginea este net superioară față de chirurgia laparoscopică, iar față de chirurgia clasică, e ca și când am lucra sub un microscop. Exact la fel, doar că avem un câmp vizual mai mare decât la microscop. Calitatea imaginii este 3D, absolut superpozabilă imaginii, viziunii noastre obișnuite, standard, naturale.

Instrumentele sunt maleabile, de exemplu capătul activ al instrumentului are o libertate de mișcare care nu doar imită capacitatea mâinii de a se mișca, o depășește pentru că face niște mișcări cu mai multe grade decât suntem noi capabili să facem. Nu se mișcă deloc, precizia este absolut excepțională”, explică acesta.

Superior în zonele înguste și cu risc major

Robotul este de departe cea mai bună opțiune în zonele cu acces dificil, precum pelvisul, abdomenul superior, toracele sau retroperitoneul.

„Coroborând imaginea cu precizia, cu mișcarea și cu capacitatea instrumentelor de a se roti, de a se învârti în toate direcțiile, putem să înțelegem că acolo unde sunt zone foarte delicate și unde mergem pe o sârmă îngustă între ceea ce trebuie să scoatem și ceea ce trebuie să lăsăm pe loc, pentru că e util pacientului, mai bine decât cu robotul nu ne putem descurca. Asta este cea mai bună soluție.

Atunci, în zonele înguste și cu acces greu cum ar fi pelvisul și abdomenul superior sau chiar toracele, acolo este de departe cea mai bună variantă robotul. În retroperitoneu, unde trebuie să disecăm foarte fin pe lângă vasele mari și unde riscul să se întâmple un accident hemorragic este foarte mare, dată fiind precizia robotului, iar e o zonă unde robotul e superior”, clarifică Dr. Marțian.

Instrumente tot mai avansate: de la ecografie la sonde dedicate

Chirurgia robotică integrează toate instrumentele laparoscopiei și ale chirurgiei clasice, la care se adaugă dispozitive dedicate, dezvoltate special pentru robot.

„Are toate instrumentele pe care le are laparoscopia, ba chiar unele în plus și în principiu are toate instrumentele pe care le are chirurgia mare, pentru că încet, încet s-au adunat o serie de instrumente, fiecare generație și chiar și în interiorul aceleiași generații de roboți s-au inventat instrumente noi, ba chiar s-au adaptat instrumente care nu au fost inițial destinate robotului. Aici pot fi câteva exemple foarte interesante.

Unul exemplu este ecografia intraoperatorie. Inițial s-a făcut standard cu ecograful deschis, cu sonde deschise care au protejat, trebuie să fie aseptic, după care s-au inventat niște sonde special utilizabile în laparoscopie, care se puteau introduce pe trocarele de laparoscopie și primele generații de roboți au folosit aceste sonde de laparoscopie. Acum au apărut sondele de robot dedicate și care sunt capabile să vadă lucrurile și mai bine”, mai spune medicul.

Verdele de indocianină și revoluția din chirurgia hepatică

Un progres major îl reprezintă utilizarea substanței numite verde de indocianină, injectată prin sonde robotice speciale.

„Au apărut niște sonde de robot utilizate mai ales în chirurgia hepatică, în care sonda este capabilă să identifice un anumit vas în interiorul eficatului, dar sonda este prevăzută cu o instalație care poate injecta o substanță.

Substanța aia se cheamă verde de indocianină și are capacitatea de a fi văzută, generează o lumină în apropiere de spectrul roșu chiar dacă apare verde de fapt și este capabilă să ne arate unde sunt vasele, unde se bifurcă și cum alimentează o anumită tumoră. Deci știm exact ce vas trebuie să închidem, să secționăm ca să scoatem doar o tumoră, o bucață de tumoră din ficat”, specifică Dr. Marțian.

De la lobectomie la rezecții limitate: mai puțin sacrificiu, mai multă siguranță

În trecut, o tumoră localizată într-un lob hepatic presupunea, de cele mai multe ori, îndepărtarea întregului lob. Astăzi, datorită progreselor tehnologice și înțelegerii detaliate a anatomiei vasculare, sunt posibile rezecții hepatice atipice și limitate, în care se scot doar tumorile sau metastazele.

„Ficatul are doi lobi. Până nu demult, dacă o tumoră era localizată într-unul din lobii ficatului era scos întregul lob. Între timp, doctorii și-au dat seama că sacrificiul este prea mare, pentru o tumoră mică să scoți un lob întreg și au dovedit că este posibil să rezeci doar tumorile. În momentul în care rezeci doar tumorile, vascularizația ficatului este extrem de complicată și trebuie să fii foarte atent, să știi, bineînțeles variabilitatea anatomică, dar trebuie să știi ce să rezeci, ce să închizi ca să scoți doar tumora și să menții țesut hepatic viabil, care-i favorabil pacientului.

Așa au apărut rezecțiile hepatice, atipice, limitate, în care se scot numai metastazele, să zicem, sau tumori multicentrice. Acestă vizualizare a vascularizației ficatului cu acest indoceanin permite lucrul ăsta și în felul ăsta situații în care chirurgia rezecțională era fie imposibilă, fie sacrificau prea mult țesut hepatic și cu riscuri prea mari pentru pacient, au devenit situații în care se pot scoate doar tumorile și asta se poate realiza cu ajutorul acestor tehnologii”, a concluzionat medicul.