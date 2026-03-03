€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri China, în corzi din cauza Iranului: Beijingul face presiuni ca navele ce transportă petrol și gaz prin strâmtoarea Ormuz să nu fie atacate
Data publicării: 09:51 03 Mar 2026

China, în corzi din cauza Iranului: Beijingul face presiuni ca navele ce transportă petrol și gaz prin strâmtoarea Ormuz să nu fie atacate
Autor: Ioan-Radu Gava

iranul pe harta Foto: Unsplash

Beijingul face presiuni asupra Iranului pentru a menţine Strâmtoarea Ormuz deschisă, deoarece economia chineză depinde de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu.

Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acţiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz, informează Bloomberg citând surse din apropierea discuţiilor, scrie Agerpres.

În calitate de cumpărător pentru majoritatea petrolului exportat de Iran, China oferă o gură de oxigen vitală pentru economia iraniană. Dar cel mai mare importator de energie din lume depinde mai mult de întreaga regiune a Golfului Persic, atât pentru aprovizionarea cu petrol, cât şi cu gaze, iar navele încărcate cu ambele produse au nevoie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

CITEȘTE ȘI                -                Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România

China începe să pună presiune pe Iran

Qatarul, care este responsabil pentru o cincime din livrările mondiale de gaz natural lichefiat, este un subiect de îngrijorare deosebită pentru China. După un atac cu drone iraniene care a avut loc luni, Qatar a oprit producţia la Ras Laffan, cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, prima oprire completă în aproape trei decenii de funcţionare.

Potrivit Bloomberg, importatorii de energie din China au fost informaţi că Beijingul încearcă să se asigure că navele continuă să circule prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit mai multor directori de la firmele de stat care au fost informaţi de oficialii guvernamentali.

Oficialii de la Beijing fac presiuni asupra omologilor iranieni de rang înalt pentru a se asigura că Teheranul nu atacă petrolierele şi navele care transportă gaz lichefiate care traversează Strâmtoarea Ormuz şi, dimpotrivă, permite continuarea livrărilor, potrivit mai multor directori de companii, care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

De asemenea, aceiaşi directori au spus că oficialilor iranieni li s-a cerut să evite atacurile asupra hub-urilor de export precum Qatarul, care furnizează 30% din gazele lichefiate consumate de China, o parte semnificativă din total, chiar şi luând în considerare gazele care ajung prin conducte şi din alte surse.

CITEȘTE ȘI              -              Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral

Până acum, China a făcut declaraţii publice limitate cu privire la situaţia din Iran, ministrul de externe Wang Yi declarându-i luni omologului său iranian, Abbas Araghchi că, deşi Beijingul susţine eforturile de protejare a securităţii naţionale, Teheranul ar trebui să acorde atenţie "preocupărilor rezonabile" ale vecinilor săi, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing.

Analiştii de la Bloomberg Economics estimează că, pentru moment, impactul războiului din Iran asupra economiei Chinei pare gestionabil, cu o potenţială creştere uşoară a inflaţiei din cauza creşterii preţurilor petrolului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

china
strâmtoarea Ormuz
iran
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur
Publicat acum 12 minute
Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească
Publicat acum 13 minute
Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume
Publicat acum 13 minute
Ecuația de securitate se schimbă. Ce face România? România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News
Publicat acum 18 minute
Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Israelul avansează în Liban, Hezbollah ripostează, China intră în joc
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close