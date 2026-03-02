€ 5.0972
DCNews Stiri Bruxelles: Nu există o amenințare imediată pentru securitatea energetică a UE
Data actualizării: 15:20 02 Mar 2026 | Data publicării: 15:20 02 Mar 2026

Bruxelles: Nu există o amenințare imediată pentru securitatea energetică a UE
Autor: Alexandra Curtache

tara-care-sufera-al-doilea-blackout-major--reteaua-de-curent-s-a-prabusit_30394400 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Comisia Europeană a transmis luni că, în acest moment, nu există o amenințare imediată la adresa securității aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în ciuda escaladării situației din Orientul Mijlociu.

Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu constată, deocamdată, o ameninţare imediată pentru securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, relatează agenţia EFE.

Oficialii europeni au anunțat convocarea unor reuniuni de coordonare pentru a evalua evoluțiile din piață.

„Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană", a declarat, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt pentru Energie al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Ikonen.

Statele membre, chemate să transmită evaluări de risc

Executivul european a cerut statelor membre să transmită, în cursul zilei de luni, evaluările lor de risc Comisiei Europene, iar în următoarele 48 de ore Bruxelles-ul va convoca o reuniune a grupului de coordonare pentru petrol din cadrul CE pentru a analiza situaţia mai în detaliu.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să facă vreun comentariu legat de impactul asupra preţurilor.

Depozitele de gaze, la 30% din capacitate

În ceea ce priveşte gazele, ea a semnalat că depozitele UE sunt pline în proporţie de aproximativ 30%, respectiv în limitele stabilite pentru perioada de iarnă.

Ikonen a respins măsuri de urgenţă deoarece "nu există deficit" şi a semnalat că Executivul comunitar ar putea convoca, de asemenea, o reuniune a grupului de coordonare pentru gaze, dacă o vor solicita statele membre.

