Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei. Cele 5 nume puternice: S-a mai întâmplat asta o singură dată

Regimul din Iran se confruntă cu decizia desemnării unui succesor pentru liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, după uciderea acestuia în atacurile declanșate sâmbătă dimineața între SUA - Israel - Iran.

Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de aproape patru decenii, nu are un moștenitor declarat oficial. În schimb, alegerea noului lider suprem revine Adunării Experților, un organism ales format din 88 de clerici de rang înalt.

S-a mai întâmplat asta o singură dată

Este o misiune rară pentru această structură, pentru că de la înființarea Republicii Islamice, în 1979, Adunarea Experților a îndeplinit această sarcină o singură dată, atunci când Ali Khamenei a fost ales în grabă după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini.

Membrii Adunării Experților sunt așteptați să se reunească în curând pentru a delibera asupra candidaților și pentru a desemna înlocuitorul lui Khamenei.

Reguli clare pentru funcția de lider suprem

Constituția iraniană stabilește criterii clare pentru funcția de lider suprem.

Succesorul trebuie să fie bărbat, cleric, să aibă competență politică, autoritate morală și loialitate față de Republica Islamică.

Adunarea poate interpreta aceste condiții într-un mod care să excludă clericii reformiști, favorabili unor libertăți sociale mai mari și unei deschideri către exterior.

Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei

Potrivit CNN, printre numele vehiculate de experți și analiști se află Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, al doilea fiu al lui Ali Khamenei. Acesta este considerat influent în culisele puterii și are legături puternice cu Garda Revoluționară Islamică (IRGC) și cu miliția Basij.

Totuși, o succesiune din tată în fiu este privită cu reținere în establishmentul clerical șiit, mai ales într-un stat născut din răsturnarea unei monarhii profund detestate. În plus, Mojtaba nu este un cleric de rang înalt și nu deține nicio funcție oficială în regim. În 2019, el a fost sancționat de Statele Unite.

Un alt nume este Alireza Arafi, 67 de ani, o figură mai puțin cunoscută publicului larg, dar bine ancorată în instituțiile statului și considerată apropiată de Khamenei.

În prezent, Alireza Arafi este vicepreședinte al Adunării Experților, membru al influentului Consiliu al Gardienilor și șef al sistemului de seminarii religioase din Iran. Potrivit lui Alex Vatanka, de la Middle East Institute, numirile lui Arafi în poziții sensibile arată că liderul suprem avea "un grad mare de încredere în abilitățile sale birocratice”.

Cu toate acestea, Arafi nu este văzut drept un nume greu în politica internă și nu are legături strânse cu aparatul de securitate. Este descris ca familiarizat cu tehnologia, fluent în arabă și engleză și autor a 24 de cărți și articole.

Pe lista posibililor succesori apare și Mohammad Mehdi Mirbagheri, aflat la începutul decadei de 60 de ani. Cleric ultraconservator și membru al Adunării Experților, el reprezintă una dintre cele mai dure aripi ale establishmentului religios.

Recent, presa a relatat că ar fi justificat bilanțul ridicat de victime din războiul Israelului din Gaza, afirmând că moartea chiar și a jumătate din populația lumii „merită” dacă aduce apropierea de Dumnezeu. Potrivit IranWire, Mirbagheri este profund ostil Occidentului și consideră inevitabil un conflict între credincioși și necredincioși. În prezent, conduce Academia de Științe Islamice din Qom.

Un alt candidat menționat este Hassan Khomeini, aflat la începutul decadei de 50 de ani, nepotul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Numele său îi oferă legitimitate religioasă și revoluționară. El administrează mausoleul lui Khomeini, însă nu a ocupat funcții publice și pare să aibă o influență redusă asupra aparatului de securitate și a elitei conducătoare. Este considerat mai puțin radical decât mulți dintre contemporanii săi și a fost împiedicat să candideze pentru Adunarea Experților în 2016.

În calculele privind succesiunea este inclus și Hashem Hosseini Bushehri, aflat spre finalul decadei de 60 de ani. Cleric de rang înalt, el este strâns legat de instituțiile care gestionează procesul de succesiune, în special de Adunarea Experților, unde ocupă funcția de prim-vicepreședinte.

Hashem Hosseini Bushehri este considerat apropiat de Ali Khamenei, dar are un profil public redus în Iran și nu este cunoscut pentru legături puternice cu Garda Revoluționară.