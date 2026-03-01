€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Internațional Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei. Cele 5 nume puternice: S-a mai întâmplat asta o singură dată
Data actualizării: 09:48 01 Mar 2026 | Data publicării: 09:46 01 Mar 2026

Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei. Cele 5 nume puternice: S-a mai întâmplat asta o singură dată
Autor: Giorgi Ichim

Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei Ali Khamenei - Foto: Agerpres

Iranul intră într-un moment critic după moartea lui Ali Khamenei. Care sunt numele aflate în cursa? Cine sunt clericii și figurile influente vehiculate pentru succesiune.

Regimul din Iran se confruntă cu decizia desemnării unui succesor pentru liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, după uciderea acestuia în atacurile declanșate sâmbătă dimineața între SUA - Israel - Iran.

Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de aproape patru decenii, nu are un moștenitor declarat oficial. În schimb, alegerea noului lider suprem revine Adunării Experților, un organism ales format din 88 de clerici de rang înalt.

S-a mai întâmplat asta o singură dată

Este o misiune rară pentru această structură, pentru că de la înființarea Republicii Islamice, în 1979, Adunarea Experților a îndeplinit această sarcină o singură dată, atunci când Ali Khamenei a fost ales în grabă după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini.

Membrii Adunării Experților sunt așteptați să se reunească în curând pentru a delibera asupra candidaților și pentru a desemna înlocuitorul lui Khamenei.

Reguli clare pentru funcția de lider suprem

Constituția iraniană stabilește criterii clare pentru funcția de lider suprem.

Succesorul trebuie să fie bărbat, cleric, să aibă competență politică, autoritate morală și loialitate față de Republica Islamică.

Adunarea poate interpreta aceste condiții într-un mod care să excludă clericii reformiști, favorabili unor libertăți sociale mai mari și unei deschideri către exterior.

Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei

Potrivit CNN, printre numele vehiculate de experți și analiști se află Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, al doilea fiu al lui Ali Khamenei. Acesta este considerat influent în culisele puterii și are legături puternice cu Garda Revoluționară Islamică (IRGC) și cu miliția Basij.

Totuși, o succesiune din tată în fiu este privită cu reținere în establishmentul clerical șiit, mai ales într-un stat născut din răsturnarea unei monarhii profund detestate. În plus, Mojtaba nu este un cleric de rang înalt și nu deține nicio funcție oficială în regim. În 2019, el a fost sancționat de Statele Unite.

Un alt nume este Alireza Arafi, 67 de ani, o figură mai puțin cunoscută publicului larg, dar bine ancorată în instituțiile statului și considerată apropiată de Khamenei.

În prezent, Alireza Arafi este vicepreședinte al Adunării Experților, membru al influentului Consiliu al Gardienilor și șef al sistemului de seminarii religioase din Iran. Potrivit lui Alex Vatanka, de la Middle East Institute, numirile lui Arafi în poziții sensibile arată că liderul suprem avea "un grad mare de încredere în abilitățile sale birocratice”.

Cu toate acestea, Arafi nu este văzut drept un nume greu în politica internă și nu are legături strânse cu aparatul de securitate. Este descris ca familiarizat cu tehnologia, fluent în arabă și engleză și autor a 24 de cărți și articole.

Pe lista posibililor succesori apare și Mohammad Mehdi Mirbagheri, aflat la începutul decadei de 60 de ani. Cleric ultraconservator și membru al Adunării Experților, el reprezintă una dintre cele mai dure aripi ale establishmentului religios.

Recent, presa a relatat că ar fi justificat bilanțul ridicat de victime din războiul Israelului din Gaza, afirmând că moartea chiar și a jumătate din populația lumii „merită” dacă aduce apropierea de Dumnezeu. Potrivit IranWire, Mirbagheri este profund ostil Occidentului și consideră inevitabil un conflict între credincioși și necredincioși. În prezent, conduce Academia de Științe Islamice din Qom.

Un alt candidat menționat este Hassan Khomeini, aflat la începutul decadei de 50 de ani, nepotul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Numele său îi oferă legitimitate religioasă și revoluționară. El administrează mausoleul lui Khomeini, însă nu a ocupat funcții publice și pare să aibă o influență redusă asupra aparatului de securitate și a elitei conducătoare. Este considerat mai puțin radical decât mulți dintre contemporanii săi și a fost împiedicat să candideze pentru Adunarea Experților în 2016.

În calculele privind succesiunea este inclus și Hashem Hosseini Bushehri, aflat spre finalul decadei de 60 de ani. Cleric de rang înalt, el este strâns legat de instituțiile care gestionează procesul de succesiune, în special de Adunarea Experților, unde ocupă funcția de prim-vicepreședinte.

Hashem Hosseini Bushehri este considerat apropiat de Ali Khamenei, dar are un profil public redus în Iran și nu este cunoscut pentru legături puternice cu Garda Revoluționară.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Ali Khamenei. Cine ar putea prelua puterea. Bogdan Chirieac, analiză după 24 de ore de conflict
Publicat acum 55 minute
Donald Trump le transmite trupelor iraniene să nu continue atacurile. Avertisment despre răspunsul SUA
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei. Cele 5 nume puternice: S-a mai întâmplat asta o singură dată
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Horia Brenciu, blocat în Kuala Lumpur: Suntem departe de conflict! Problema e că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Israel nu vrea teritorii de la Iran. Scopul atacului de pe 28 de februarie, coordonat cu SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 58 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close