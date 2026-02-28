€ 5.0953
DCNews Stiri Internațional Benjamin Netanyahu, anunțul momentului: Acest război va duce la pace! E momentul să doborâți acest regim și să vă asigurați viitorul!
Data actualizării: 21:04 28 Feb 2026 | Data publicării: 20:53 28 Feb 2026

BREAKING NEWS Benjamin Netanyahu, anunțul momentului: Acest război va duce la pace! E momentul să doborâți acest regim și să vă asigurați viitorul!
Autor: Giorgi Ichim

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu Sursa foto: Agerpres

Benjamin Netanyahu a făcut declarații sâmbătă seara după atacul din Iran.

"Acest război va duce la pace! Timp de 47 de ani, regimul crează moartea pentru Israel și pentru propriul popor. Regimul din Iran și-a măcelărit propriul popor. Nu este voie ca acest regim ucigaș că aibă arme nucleare care să amenințe pacea mondială.

Prin această operațiune vom sfârși din temelie această amenințare. Noi vom schimba fața Orientului Mijlociu!

Am făcut asta și în operațiunea din iunie și o facem și acum!

În această dimineață, printr-un atac puternic, timp de 3 decenii și jumătate, acest dictator a plănuit cu răbdare cum să distrugă Israelul. În această dimineață am eliminat persoane de vârf și vom continua în următoarele zile. Vom lovi mii de filtre ale acestui regim terorist!

O să ajutăm popurul iranian să se elibereze! Nu ratați această oportunitate.

În curând va sosi momentul vostru, momentul în care va fi nevoie să ieșiți în străzi pentru a finaliza munca de a doborî acest regim. Suferința voastră și sacrificiile noastre nu au fost în zadar.

A sosit momentul să vă uniți pentru această misiune istorică. Este momentul să doborâți acest regim și să vă asigurați viitorul!

Benjamin Netanyahu, mesaj pentru poporul din Israel

Dragi cetățeni ai Israelului, de-a lungul întregului război am obținut putere din reziliența voastră.

Ați susținut lupta soldaților noștri. Sunteți un popor de lei! În următoarele zile o să fie nevoie să fim la fel de puternici, să fim disciplinați.

Există un simbolism pentru această dată de azi. Acum 106 ani, eroul național Josef Ostendorf a căzut în luptă. Monumentul ridicat în memoria sa a fost ridicată statuia leului. 

Privind statuia leului, așa v-am văzut eu pe voi mereu. Răgetul leului al soldaților noștri se aude în întreaga lume!

Să trăiască poporul Israel!", a declarat Benjamin Netanyahu, sâmbătă seara.

Știre în curs...

