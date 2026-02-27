€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Fiul președintelui Lula al Braziliei, anchetat pentru fraudă de o comisie parlamentară
Data publicării: 08:52 27 Feb 2026

Fiul președintelui Lula al Braziliei, anchetat pentru fraudă de o comisie parlamentară
Autor: Tiberiu Vasile

Fiul președintelui Lula al Braziliei, anchetat pentru fraudă de o comisie parlamentară Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva

O comisie parlamentară din Brazilia a votat deschiderea unei anchete asupra activităților bancare ale lui Fabio Luis Lula da Silva, fiul președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, suspectat de fraudă.

O comisie parlamentară din Brazilia a aprobat joi deschiderea unei anchete privind activităţile bancare ale unuia dintre fiii preşedintelui Luiz Inácio Lula da Silva, suspectat că ar fi profitat de pe urma unei scheme de fraudă a pensiilor, notează AFP.

Votul din cadrul acestei comisii speciale a fost urmat de ciocniri între parlamentarii opoziţiei şi cei ai majorităţii, aceştia din urmă denunţând nereguli procedurale.

Un grup de deputaţi şi senatori brazilieni anchetează de anul trecut un caz de deduceri neautorizate din pensiile de vârstă, efectuate de sindicate şi alte asociaţii, cu posibila complicitate a funcţionarilor de la Institutul naţional de securitate socială (INSS).

Această comisie a aprobat ridicarea secretului bancar pentru Fabio Luis Lula da Silva, fiu al preşedintelui brazilian, cunoscut sub porecla Lulinha.

Conform rezoluţiei aprobate de parlamentari, Lulinha este suspectat că a fost un "partener ascuns" în companii "finanţate cu fonduri posibil delapidate de la INSS".

Documentul, care citează o anchetă a poliţiei, menţionează şi o plată de 300.000 de reali (aproape 50.000 de euro), cu Lulinha posibil destinatar.

Comisiile parlamentare au puterea de a deschide anchete independent de autorităţile judiciare

În Brazilia, comisiile parlamentare au puterea de a deschide anchete independent de autorităţile judiciare.

După vot, Partidul Muncitorilor al lui Lula a depus o cerere de anulare a acestuia, au declarat consilierii săi pentru AFP.

Acest presupus scandal de delapidare a dus la demisia ministrului securităţii sociale al lui Lula în luna mai a anului trecut.

Curtea de Conturi a detectat deduceri necorespunzătoare din pensii pentru servicii precum asistenţa juridică, pe care mulţi pensionari afirmă că nu le-au aprobat sau nu le-au primit niciodată.

Ancheta se concentrează pe o sumă care ar putea ajunge la 6,3 miliarde de reali (aproximativ 1 miliard de euro) dedusă între 2019 şi 2024. O parte încă nedeterminată din această sumă ar fi putut fi debitată ilegal.

Preşedintele de stânga a declarat că toţi cei responsabili ar urma să răspundă în faţa autorităţilor, fără excepţie. "Nimeni nu va fi scutit. Dacă unul dintre fiii mei ar fi implicat, ar fi anchetat", a declarat el jurnaliştilor în decembrie.

Lula, care a fost închis în 2018 într-un caz de corupţie înainte ca condamnarea sa să fie anulată, doreşte să obţină un nou mandat la alegerile prezidenţiale din octombrie, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Rusia vrea legături aeriene directe cu Brazilia
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

brazilia
frauda
presedinte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Pakistanul a declarat „război deschis” Afganistanului. Talibanii ar fi cucerit 15 avanposturi într-un „atac masiv"
Publicat acum 21 minute
Copiii sub 15 ani, interziși pe social media. Polonia pregătește o lege cu amenzi pentru platformele care nu se conformează
Publicat acum 36 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 50 minute
BANCUL ZILEI: Soacra, decizie pentru a pedepsi răul
Publicat acum 54 minute
A fost o iarnă grea, dar, la final de februarie, veștile sunt bune. Speranțe pentru agricultori VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Guvernul schimbă legislația fiscală ca să reducă pierderile din accize și TVA - agenda ședinței Executivului
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Scenografie tare la Steaua Roșie Belgrad - Lille, în Europa League. Cine este, de fapt, chipul afișat de ultrașii de la „Delije” / Foto - Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close