Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea

Un edil din Gorj a fost prins beat la volan de polițiști, cu alcoolemie ridicată. Cazul a ieșit la iveală după ce edilul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, a fost oprit în trafic pe o stradă din municipiul Motru. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, se afla la volanul mașinii primăriei, iar la solicitarea polițiștilor de a efectua testul cu etilotestul, acesta a refuzat.

Controlul și recoltarea probelor biologice

După refuzul etilotestului, polițiștii l-au condus pe primar la spitalul din Motru pentru recoltarea probelor biologice. Rezultatul analizelor efectuate de Serviciul de Medicină Legală a arătat că Sorin Bucurescu consumase alcool înainte de a conduce. Buletinul de analiză a indicat o valoare a alcoolemiei de 1,79 la mie în sânge, confirmând că se afla sub influența alcoolului.

Dosarul penal și măsurile luate

Polițiștii au întocmit pe numele primarului un dosar penal pentru „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului”, după cum a transmis Poliția Municipiului Motru într-un comunicat.

„La data de 25.02.2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, ca urmare a identificării în trafic, la data de 24.02.2026, a unui bărbat de 53 de ani, din comuna Slivilești, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Minerului, din Motru, iar cu ocazia controlului acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Rezultatul expertizării mostrelor biologice a indicat valori de 1,68-1,79 mg/l alcool în sânge”, au transmis polițiștii, potrivit obiectivgorj.ro.

În plus, edilul a rămas și fără permisul de conducere. Polițiștii din Gorj au subliniat că măsurile au fost luate pentru siguranța traficului și pentru respectarea legii.

CITEȘTE ȘI: Un primar conduce autobuzul şcolar, după ce șoferul angajat de primărie a fost prins băut la volan

