DCNews Stiri Se schimbă Evaluarea Națională? Standardele noi ar putea elimina examenul de la clasa a VIII-a / video
Data publicării: 19:11 24 Feb 2026

EXCLUSIV Se schimbă Evaluarea Națională? Standardele noi ar putea elimina examenul de la clasa a VIII-a / video
Autor: Elena Aurel

carti-scoala_90482400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Schimbări majore în sistemul de evaluare ar putea modifica structura actualei Evaluări Naționale.

Întrebat dacă se poate configura un model românesc al educației, prof. Bogdan Cristescu, director general la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, a răspuns că nu vede necesar un model rigid, ci consideră că sistemul trebuie să învețe din experiența altor modele și să valorifice competențele existente. 

„Ce fel de școală vrem să avem? Cum vedeți educația pe care vrem să o construim, la care vrem să ajungem? Putem configura un model românesc al educației? Că noi rătăcim printre modele și nu avem repere...”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Nu aș spune că rătăcim printre modele. Aș spune că învățăm de la multe modele. Fiecare dintre modele are particularitățile lui. Chiar recent, într-un seminar OECD, am prezentat colegilor din Bulgaria profilul nostru de formare, pentru că cei de la OECD l-au considerat un exemplu bun.

Eu nu aș face o țintă dintr-un model românesc, dar eu cred că există foarte multă competență și aici pentru o școală adaptată realităților de aici.

Avem și noi elemente care îi pot inspira pe alții, iar dacă m-ați întreba de o școală pe care eu nu o văd departe, dar care ar schimba foarte mult, este vorba despre o școală în care profesorii și elevii să se simtă în siguranță, o școală în care profesorii și elevii să se simtă respectați, o școală în care părinții să nu aibă grija copilului dacă îl trimit la școală, o școală în care profesorii să se simtă utili în ceea ce educă, iar elevii să considere util ceea ce învață”, a spus prof. Bogdan Cristescu

Prof. Bogdan Cristescu, anunț privind examenele naționale. Ce se va întâmpla cu Bacalaureatul

Posibile schimbări la Evaluarea Națională și Bacalaureat

Prof. Bogdan Cristescu a explicat că dezvoltarea standardelor de evaluare poate duce, în timp, la reformarea examenelor.

„În secunda în care dezvoltăm standardele de evaluare, și noi vrem să le implementăm pentru primar și gimnaziu încă din septembrie, gândiți-vă că s-ar putea să ne punem problema într-o perspectivă suficient de scurtă, de ani de zile, să nu mai avem un examen capital la clasa a VIII-a, ci să combinăm cu rezultatele din cei 9 ani de școală dinainte, în care Bacalaureatul, așa cum este prevăzut în lege, să nu mai fie un examen de selecție pentru facultăți, ci să fie un examen de certificare a competențelor, care să aibă chiar o valoare pe piața muncii. Eu zic că se fac pași în această direcție”, a spus prof. Bogdan Cristescu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească

Video:

Comentarii

