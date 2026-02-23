Ambasadorul SUA la Paris, sfidare la adresa Franței. Este vorba de cuscrul lui Trump

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, "nu s-a prezentat" luni seară la o convocare a Ministerului francez de Externe în urma comentariilor administraţiei preşedintelui american Donald Trump privind moartea unui student de extremă dreapta, şi-a exprimat regretul Quai d'Orsay, relatează AFP.

"În faţa acestei neînţelegeri a aşteptărilor fundamentale ale misiunii unui ambasador, care implică reprezentarea ţării sale, ministrul (Jean-Noel Barrot) a solicitat ca el să nu mai aibă acces direct la membrii guvernului francez", a adăugat ministerul.

"Rămâne foarte posibil ca ambasadorul Charles Kushner să îşi exercite misiunea şi să se prezinte la Quai d'Orsay, astfel încât să putem avea schimburile diplomatice necesare pentru a aplana momentele iritante care, inevitabil, pot apărea într-o prietenie veche de 250 de ani", a precizat totuşi ministerul.

Quentin Deranque, un student de 23 de ani şi militant de extremă dreapta, a murit în urma unei bătăi primite în 12 februarie la Lyon, fiind atacat de un grup de cel puţin şase persoane cu cagule, membri ai extremei stângi.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a denunţat violenţa politică a extremei stângi, cerând aducerea în faţa justiţiei a celor responsabili de moartea studentului.

Charles Kushner este cuscrul lui Donald Trump, fiul său, Jared, fiind căsătorit cu Ivanka.