Un bărbat din Ilfov a fost arestat după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire
Data publicării: 16:46 22 Feb 2026

Un bărbat din Ilfov a fost arestat după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire
Autor: Tiberiu Vasile

Un bărbat din Ilfov a fost arestat după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire Pistol - Foto: Pixabay, de Jan Marcus Trapp

Un conflict pornit de la deszăpezire a degenerat după ce un bărbat din Ilfov i-a amenințat pe muncitori cu un pistol airsoft.

O intervenție banală de deszăpezire s-a transformat într-un episod care a pus pe jar o echipă de muncitori.

Incidentul a avut loc pe 22 februarie, în comuna Corbeanca, județul Ilfov. Nemulțumit că zăpada nu a fost îndepărtată din fața porții sale, un bărbat din Ilfov a fost arestat după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire, potrivit primelor date furnizate de autorități.

Scandal în Corbeanca

Alerta a fost dată prin 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buftea. Din verificările inițiale a reieșit că, pe fondul unei discuții aprinse cu echipa de muncitori, un bărbat în vârstă de 49 de ani ar fi ieșit din curte cu un pistol neletal de tip airsoft, folosindu-l pentru a-i intimida pe cei care făceau deszăpezirea.

"La data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Buftea au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, un barbat, din comuna Corbeanca, nemultumit de modul in care s-ar fi efectuat deszapezirea pe strada sa, ar fi amenintat lucratorii cu un pistol (...) La fata locului, politistii au identificat persoana in cauza, care a predat arma neletala tip airsoft, aceasta nefiind supusa autorizarii", a transmis IPJ Ilfov.

Intervenția poliției și arma airsoft

Echipajul ajuns la adresă a stabilit identitatea persoanei implicate. Bărbatul a predat arma de tip airsoft. Situația a fost cdetensionată, iar muncitorii au putut pleca fără să fie rănit cineva.

Cercetările continuă pentru a fi clarificate toate împrejurările în care a avut loc incidentul. Dosarul este instrumentat în colaborare cu Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, urmând să fie stabilite măsurile legale care se impun, conform Observator.

CITEȘTE ȘI: Pedeapsa primită de un bărbat care a tras cu un pistol airsoft către un câine aflat pe un drum din Constanța / Video
 


 
