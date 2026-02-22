Horoscop 22 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi se petrece unul dintre cele mai romantice aspecte din punct de vedere astrologic! Este vorba de trigonul dintre Venus din Pești și Jupiter din Rac. Venus este considerată Micul Benefic și reprezintă iubirea, atracția și valoarea. Jupiter este Marele Benefic și se ocupă de oportunități, expansiune și încredere. Un trigon îmbină armonios toate acestea pentru a ne oferi momente deosebite, generozitate, bucurie și oportunități.

Dar să nu uităm că ne aflăm în apropierea primei retrogradări ale lui Mercur din 2026! Deci pot apărea și mici încurcături.

Horoscop 22 februarie 2026 Berbec

Este ziua potrivită pentru a petrece timp de calitate alături de familie, și dacă se poate în confortul locuinței. Și chiar vei avea unele inițiative acceptate de către cei dragi.

Horoscop 22 februarie 2026 Taur

Trigonul Venus(guvernatoarea ta)-Jupiter este motiv de bucurie! Pentru că vei avea parte de momente de socializare pe placul tău. Și vei fi mai optimist ca de obicei.

Horoscop 22 februarie 2026 Gemeni

Generozitatea ta va fi foarte apreciată. Și nu este vorba doar de bani sau cadouri, ci și de timpul sau energia pe care le vei oferi persoanelor apropiate.

Horoscop 22 februarie 2026 Rac

Astrele sunt de partea ta astăzi! Mai ales dacă vrei să te plimbi, să fii gazdă sau oaspete, să participi la evenimente sau să porți discuții utile cu oameni inteligenți.

Horoscop 22 februarie 2026 Leu

Ai nevoie doar de liniște. Dacă o vei avea, ziua aceasta va fi pe placul tău. Pur și simplu vrei să stai departe de zgomotul exterior sau de haosul din online.

Horoscop 22 februarie 2026 Fecioară

Relația cu partenerul va fi pe placul tău dacă veți decide să ieșiți din zona de confort. Adică, să vă ocupați și de activități total noi pentru voi.

Horoscop 22 februarie 2026 Balanță

Nu te teme să ceri sprijin financiar sau un sfat din partea celor dragi! Astfel, nu vei mai simți aceeași presiune și te vei putea conecta cu ei.

Horoscop 22 februarie 2026 Scorpion

Ai parte de aspectele potrivite pentru a-ți îmbunătăți viața romantică! Sau pentru a te ocupa de acele activități care îți aduc multă bucurie.

Horoscop 22 februarie 2026 Săgetător

Te vei simți bine atunci când te vei ocupa de locuința ta. Atât de partea estetică, dar și de funcționalitatea acesteia. Și s-ar putea să apară și unele idei mai costisitoare.

Horoscop 22 februarie 2026 Capricorn

Tu și partenerul aveți nevoie de comunicare. Să dezbateți subiectele importante, dar să vă spuneți și replici romantice, să vă tachinați. O zi bună și pentru învățare.

Horoscop 22 februarie 2026 Vărsător

Indiferent de situația financiară actuală, astrele îți recomandă să te răsfeți. Nu trebuie să cheltuiești o sumă mare pentru un obiect sau o ieșire în oraș.

Horoscop 22 februarie 2026 Pești

Trigonul Venus-Jupiter te va ajuta mai ales dacă vei privi jumătatea plină a paharului. Tu chiar vei reuși să le înfrumusețezi viețile celor dragi.