Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă

Conjuncția Saturn-Neptun din Berbec de pe 20 februarie 2026 va fi precum kilometrul 0 pentru mulți nativi. Saturn se pricepe să arate limitele și să ofere obstacole. Iar Neptun obișnuiește să dizolve orice fărâmă de claritate. Anumite evenimente predestinate vor fi precum precursorul unei noi vieți. Mult mai autentică.

Berbec/Ascendent în Berbec

Cu siguranță, vei avea un 2026 memorabil! Dar asta nu înseamnă că va fi totul lapte și miere. Saturn va intra în semnul tău pe 14 februarie și se va asigura că îți plătești toate datoriile. La propriu și la figurat. În astrologie, Saturn este recunoscut precum Lordul Karmei, cel care îți arată că timpul nu trebuie consumat aiurea. În primul rând, multe dintre proiectele pentru care te-ai echinuit enorm nu îți vor aduce satisfacția mult așteptată. Și s-ar putea să rămâi cu un gust amar. Și să consideri că soarta îți este potrivnică. După care, goana după fericire va fi plină de obstacole tocmai pentru a-ți da seama că nu este cazul să fugi doar după câteva clipe de euforie.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Saturn și Neptun vor intra în casa a opta. Și s-ar putea să te confrunți cu fricile tale cele mai mari! Tocmai pentru a învăța să nu mai trăiești viața în funcție de ele. În primul rând, vei constata faptul că perfecțiunea nu există. După care, că nu ai control asupra evenimentelor și că te lupți cu morile de vânt. ȘI să nu mai vorbim de lipsa de suport din partea oamenilor pe care i-ai tot sprijinit sau păsuit. Timpul nu iartă pe nimeni! Nu mai amâna concretizarea unor dorințe în funcție de resurse. Îți vei da seama că poți mai mult cu mai puțin.

Taur/Ascendent în Taur

Saturn și Neptun se vor muta în casa a douăsprezecea în 2026. Astfel, debutează pentru tine o perioadă provocatoare, cu lecții karmice, încheierea unor etape de care ai tot tras, una în care nu mai poți accepta superficialitatea. Îți vei da seama care sunt tiparele care te sabotează și vei conștientiza că nu te ajută la nimic postura de victimă. Vei săpa în sufletul tău până când vei descoperi cauza problemelor repetitive. Unii dintre voi se vor ciocni de singurătate, chiar și în cadrul relațiilor. Iar pe plan practic, vor fi și pierderi. Și pentru că ai un simț al proprietății destul de puternic, vei suferi. Dar Saturn te va învăța să fii mai spiritual.