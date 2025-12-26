€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Data publicării: 16:16 26 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Autor: Echipa Astrosens

simbol 2026 Sursă foto: Freepik
 

Previziuni astrale. Se anunță un an cu multiple teste pentru unele zodii.

Conjuncția Saturn-Neptun din Berbec de pe 20 februarie 2026 va fi precum kilometrul 0 pentru mulți nativi. Saturn se pricepe să arate limitele și să ofere obstacole. Iar Neptun obișnuiește să dizolve orice fărâmă de claritate. Anumite evenimente predestinate vor fi precum precursorul unei noi vieți. Mult mai autentică.

Berbec/Ascendent în Berbec

Cu siguranță, vei avea un 2026 memorabil! Dar asta nu înseamnă că va fi totul lapte și miere. Saturn va intra în semnul tău pe 14 februarie și se va asigura că îți plătești toate datoriile. La propriu și la figurat. În astrologie, Saturn este recunoscut precum Lordul Karmei, cel care îți arată că timpul nu trebuie consumat aiurea. În primul rând, multe dintre proiectele pentru care te-ai echinuit enorm nu îți vor aduce satisfacția mult așteptată. Și s-ar putea să rămâi cu un gust amar. Și să consideri că soarta îți este potrivnică. După care, goana după fericire va fi plină de obstacole tocmai pentru a-ți da seama că nu este cazul să fugi doar după câteva clipe de euforie.

CITEȘTE ȘI Ce aduce Sezonul Capricornului pentru fiecare zodie până pe 20 ianuarie 2026

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Saturn și Neptun vor intra în casa a opta. Și s-ar putea să te confrunți cu fricile tale cele mai mari! Tocmai pentru a învăța să nu mai trăiești viața în funcție de ele. În primul rând, vei constata faptul că perfecțiunea nu există. După care, că nu ai control asupra evenimentelor și că te lupți cu morile de vânt. ȘI să nu mai vorbim de lipsa de suport din partea oamenilor pe care i-ai tot sprijinit sau păsuit. Timpul nu iartă pe nimeni! Nu mai amâna concretizarea unor dorințe în funcție de resurse. Îți vei da seama că poți mai mult cu mai puțin.

Taur/Ascendent în Taur

Saturn și Neptun se vor muta în casa a douăsprezecea în 2026. Astfel, debutează pentru tine o perioadă provocatoare, cu lecții karmice, încheierea unor etape de care ai tot tras, una în care nu mai poți accepta superficialitatea. Îți vei da seama care sunt tiparele care te sabotează și vei conștientiza că nu te ajută la nimic postura de victimă. Vei săpa în sufletul tău până când vei descoperi cauza problemelor repetitive. Unii dintre voi se vor ciocni de singurătate, chiar și în cadrul relațiilor. Iar pe plan practic, vor fi și pierderi. Și pentru că ai un simț al proprietății destul de puternic, vei suferi. Dar Saturn te va învăța să fii mai spiritual.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 2026
horoscop taur 2026
horoscop berbec 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Un alpinist român pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent
Publicat acum 1 ora si 18 minute
2026, anul în care rușii vor simți în propriul buzunar costul războiului din Ucraina: Putin împinge Rusia pe marginea prăpastiei
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Nepotul bănuit că și-a ucis bunicul în prima zi de Crăciun a fost reținut de polițiști
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Cum ne protejăm dinții de sărbători. Un ortodont ne spune ce trebuie să facem și care sunt cele mai păcătoase alimente
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close