Stiri

DCNews Stiri Romsilva obține o victorie definitivă în instanță: Ce se întâmplă cu 43.227 hectare de pădure din Bacău
Data actualizării: 15:52 10 Feb 2026 | Data publicării: 12:48 10 Feb 2026

Romsilva obține o victorie definitivă în instanță: Ce se întâmplă cu 43.227 hectare de pădure din Bacău
Autor: Andrei Itu

impadurire_pnrr_schemaajutor_pxl_17955800 Foto de Rudolf Jakkel, Pexels

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut marți, în instanță, o decizie definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 43.227 hectare de fond forestier administrate de Direcția Silvică Bacău.

Prin urmare, prin Decizia nr. 4 din 9.02.2026, pronunţată în rejudecarea revizuirii de către Tribunalul Mureş, instanţa a respins recursul şi cererea de revizuire formulate de către Gheorghe Paltin Sturdza. Astfel, s-a admis apărările Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva și s-a dispus menţinerea suprafeţei de pădure în proprietatea publică a statului român şi în administrarea Romsilva.

Decizia este definitivă

Decizia este definitivă, menționează RNP-Romsilva, într-un comunicat. Suprafaţa vizată, cu o valoare estimată la aproape 300 de milioane de euro, include trupurile de pădure Comăneşti, Palanca, Brătuleşti, Agăş, Ciobănuş şi Dărmăneşti şi face parte din fondul forestier proprietate publică a statului.

Acţiunile juridice au urmărit anularea Deciziei nr. 231/2012 a Tribunalului Covasna prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier în favoarea lui Gheorghe Paltin Sturdza, dar şi protejarea patrimoniului forestier naţional, în deplină conformitate cu cadrul legal în vigoare.

Cine a instrumentat dosarul

Dosarul a fost instrumentat de consilierii juridici ai Romsilva, atât de la nivel central, cât şi de la nivelul Direcţiei Silvice Bacău.

"Hotărârea instanţei confirmă soliditatea demersurilor legale întreprinse de juriştii din cadrul Romsilva şi angajamentul instituţiei de a apăra integritatea fondului forestier administrat, precum şi de a menţine în domeniul public suprafeţele de pădure care aparţin statului român. Romsilva va continua să utilizeze toate instrumentele legale disponibile pentru protejarea patrimoniului forestier naţional şi pentru asigurarea unei gestionări durabile, responsabile şi transparente a pădurilor României", se menţionează în comunicat, notează Agerpres.

Vezi și - Fost șef de la Romsilva, pus să dea bonusul de pensionare înapoi

romsilva
