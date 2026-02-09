€ 5.0934
|
$ 4.2955
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2955
 
DCNews Stiri Când liceenii fac legea. În această seară, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”
Data publicării: 16:26 09 Feb 2026

Când liceenii fac legea. În această seară, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”
Autor: Dana Mihai

O noua sansa _ Kanal D (2) Când liceenii fac legea. În această seară, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”

Serialul “O nouă șansă” atrage tot mai mulți telespectatori, cu fiecare episod difuzat la Kanal D.

Îndragita producție, care poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, îl are în centrul poveștii pe Sadi Payasli (Ertan Saban), un fost infractor, care hotărăște să treacă de partea binelui. Pentru a rupe legăturile cu trecutul, el își  schimbă identitatea și devine profesor de geografie la liceul Karabayir, unde învață și cinci foști delincvenți care trebuie să se reabiliteze. Unul dintre ei, Mert (Ozgu Delikanli), este chiar fiul lui Sadi.

Când liceenii fac legea. În această seară, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”

În episodul din această seară, difuzat de la 20:00, în liceul Karabayir, momentele tensionate continuă. Rivalitatea dintre Mert și Araz, unul dintre adolescenții din liceu, atinge cote maxime atunci când cei doi ajung să se înfrunte pentru a câștiga inima frumoasei Gizem.

Când liceenii fac legea. În această seară, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”

Poliția intervine în disputa tinerilor iar fata este luată în custodia autorităților, eveniment care provoacă haos în rândul elevilor din liceu. Sadi continuă să îi susțină pe elevii săi și continuă lupta cu sistemul dar și cu problemele personale ale acestora. În același timp, femeile din viața lui, fosta iubită și actuala soție sunt la un pas de a deveni bune prietene, ceea ce îl pune pe jar pe Sadi.   

Când liceenii fac legea. În această seară, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”

Nu ratați, un nou episod din serialul “O nouă șansă”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

O nouă șansă
kanal d
serial turcesc
profesori și elevi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
Publicat acum 6 ore si 32 minute
Michelle Obama domină streamingul la lansarea documentarului „Melania”
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Mic dejun bogat în proteine, de inspirație orientală. Îl poți prepara în 10 minute
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Ce înseamnă o intervenție de bypass modernă. Explicația prof. dr. Victor Costache (SANADOR) / video
Publicat acum 7 ore si 20 minute
Atașamentul anxios. Radu Leca: De ce iubirea vine cu teamă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close