Când liceenii fac legea. În această seară, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”

Îndragita producție, care poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, îl are în centrul poveștii pe Sadi Payasli (Ertan Saban), un fost infractor, care hotărăște să treacă de partea binelui. Pentru a rupe legăturile cu trecutul, el își schimbă identitatea și devine profesor de geografie la liceul Karabayir, unde învață și cinci foști delincvenți care trebuie să se reabiliteze. Unul dintre ei, Mert (Ozgu Delikanli), este chiar fiul lui Sadi.

În episodul din această seară, difuzat de la 20:00, în liceul Karabayir, momentele tensionate continuă. Rivalitatea dintre Mert și Araz, unul dintre adolescenții din liceu, atinge cote maxime atunci când cei doi ajung să se înfrunte pentru a câștiga inima frumoasei Gizem.

Poliția intervine în disputa tinerilor iar fata este luată în custodia autorităților, eveniment care provoacă haos în rândul elevilor din liceu. Sadi continuă să îi susțină pe elevii săi și continuă lupta cu sistemul dar și cu problemele personale ale acestora. În același timp, femeile din viața lui, fosta iubită și actuala soție sunt la un pas de a deveni bune prietene, ceea ce îl pune pe jar pe Sadi.

Nu ratați, un nou episod din serialul “O nouă șansă”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D.