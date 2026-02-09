Șefi Parchete: Lista candidaților. Surprizele momentului în Justiție. Procurorii-șefi PÎCCJ și DNA vor în linia a doua

Avem lista finală a candidaților înscriși pentru a conduce marile Parchete din România.
”La selecția procurorilor, în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), organizată de Ministerul Justiției în perioada 08.01.2026 – 02.03.2026, s-au înscris următorii candidaţi:
A. Pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
B. Pentru funcţia de adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
C. Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
D. Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
E. Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
F. Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
În continuare, procedurile de selecție a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se vor desfășura potrivit calendarului de concurs, inițial anunțat” anunță Ministerul de Justiție.
Marți, Ministerul Justiției va începe verificarea îndeplinirii condițiilor legale pentru participarea la selecție și interviu. În 16 februarie, se va afișa lista celor admiși la selecție și interviu. Susținerea interviurilor va avea loc în intervalul 23- 26 februarie, ca în 2 martie să fie afișate rezultatele selecției.
Dacă CSM dă aviz pozitiv, propunerile merg la președintele Nicușor Dan. În caz contrar, ministrul Justiției organizează un nou interviu cu candidatul vizat și poate menține sau retrage propunerea.
de Anca Murgoci