Șefi Parchete: Lista candidaților. Surprizele momentului în Justiție. Procurorii-șefi PÎCCJ și DNA vor în linia a doua

”La selecția procurorilor, în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), organizată de Ministerul Justiției în perioada 08.01.2026 – 02.03.2026, s-au înscris următorii candidaţi:

A. Pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

doamna Cristina CHIRIAC, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi;

domnul Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.



B. Pentru funcţia de adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

domnul Marius I. VOINEAG, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.



C. Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

doamna Tatiana TOADER, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

domnul Vlad GRIGORESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

domnul Ioan-Viorel CERBU, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.



D. Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

domnul Mihai PRUNĂ, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală;

doamna Marinela MINCĂ, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

domnul Marius-Ionel ŞTEFAN, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.



E. Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

doamna Ioana-Bogdana ALBANI, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

doamna Antonia DIACONU, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

doamna Alina ALBU, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

domnul Codrin-Horaţiu MIRON, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

domnul Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.



F. Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

domnul Aurel-Cristian LAZĂR, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

domnul Alex-Florin FLORENŢA, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

doamna Claudia-Ionela CURELARU, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

domnul Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

domnul Mihai-Răzvan NEGULESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.



În continuare, procedurile de selecție a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se vor desfășura potrivit calendarului de concurs, inițial anunțat” anunță Ministerul de Justiție.

Marți, Ministerul Justiției va începe verificarea îndeplinirii condițiilor legale pentru participarea la selecție și interviu. În 16 februarie, se va afișa lista celor admiși la selecție și interviu. Susținerea interviurilor va avea loc în intervalul 23- 26 februarie, ca în 2 martie să fie afișate rezultatele selecției.

Dacă CSM dă aviz pozitiv, propunerile merg la președintele Nicușor Dan. În caz contrar, ministrul Justiției organizează un nou interviu cu candidatul vizat și poate menține sau retrage propunerea.