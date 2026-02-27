Cenaclul CUGIRIA subiectul săptămânii la De Ce Citim/ video

Sâmbătă, 28 februarie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre Cenaclul Cultural CUGIRIA, în contextul unui eveniment care a avut loc de Ziua Națională a Lecturii, la Cugir, județul Alba. cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, în organizarea Centrului Cultural „Valentin Uritescu” din Cugir, prin Cenaclul Cultural "CUGIRIA".

Au participat: Luminița Cebotari, Vasile Dumitru, Maria Trif, Camelia Morda-Baciu, Adrian Mircea, Virgil Horea, Karlheinz Ludwig, Mirceca Simu, Elena Mateica, Ana Bejenar-Bugeag, Adriana Avram, Vasile Palfi, Daniela Paleogiani, prof Diana Sibișan - Școala Gimnazială Singidava, prof. Igna Daniela - Școala Gimnazial Nr. 3 Colegiul Național David Prodan, doamna director adjunct a Colegiului Național David Prodan, prof. Laura Teban alături de elevii colegiului și ai școlii Gimnaziale Ioan Mihu Vinerea, doamna profesor Simona Rusan, consilier educativ la Colegiul Național David Prodan Cugir, prof. Cristina Montanari de la Colegiul Național David Prodan și Diane Dobrean, managerul Centrului Cultural „Valentin Uritescu” din Cugir.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul

acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!