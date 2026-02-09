Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, revine la DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Cum ar trebui să fie Ministrul Educației?

Starea educației. Probleme și dificultăți

Nemulțumirile profesorilor

Sistemul educațional și cadrele didactice: titulari, suplinitori, necalificați

Calitatea și eficiența educației românești – o evaluare obiectivă

Rolul profesorilor în asigurarea calității

Ce fac sindicatele pentru calitate și pregătirea cadrelor didactice?

Cum poate deveni profesia didactică mai atractivă?

Prioritățile educației

Emisiunea va fi transmisă luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

