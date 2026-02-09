Prof. Cornelia Popa Stavri este invitata profesorului Sorin Ivan DC Edu.
Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, revine la DC Edu.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
Emisiunea va fi transmisă luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.
de Anca Murgoci