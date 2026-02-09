€ 5.0934
DCNews Stiri Calitatea și eficiența educației românești: Prof. Cornelia Popa Stavri, o evaluare obiectivă la DC Edu - VIDEO
Data actualizării: 20:54 09 Feb 2026 | Data publicării: 11:11 09 Feb 2026

EXCLUSIV Calitatea și eficiența educației românești: Prof. Cornelia Popa Stavri, o evaluare obiectivă la DC Edu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Prof. Cornelia Popa Stavri Imagine cu prof. Cornelia Popa Stavri. Foto: Agerpres

Prof. Cornelia Popa Stavri este invitata profesorului Sorin Ivan DC Edu.

Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, revine la DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Cum ar trebui să fie Ministrul Educației?
  • Starea educației. Probleme și dificultăți
  • Nemulțumirile profesorilor
  • Sistemul educațional și cadrele didactice: titulari, suplinitori, necalificați
  • Calitatea și eficiența educației românești – o evaluare obiectivă
  • Rolul profesorilor în asigurarea calității
  • Ce fac sindicatele pentru calitate și pregătirea cadrelor didactice?
  • Cum poate deveni profesia didactică mai atractivă?
  • Prioritățile educației

Emisiunea va fi transmisă luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube. 

Rămâneţi alături de noi! 

