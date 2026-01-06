€ 5.0905
DCNews Stiri Interviuri DCNews Calendar evenimente astrologice 2026. Date de salvat în calendar - VIDEO
Data actualizării: 13:28 06 Ian 2026 | Data publicării: 13:10 06 Ian 2026

EXCLUSIV Calendar evenimente astrologice 2026. Date de salvat în calendar - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

2026 Sursă foto: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre ce ne rezervă astrele în 2026.

Veți auzi peste tot că anul 2026 va fi memorabil, cel puțin din punct de vedere astrologic. Atât la nivel macro, cât și micro. Și asa va fi! Evenimentele care urmează s-au mai petrecut și altădată și au schimbat limitele teritoriale, au adus noi ideologii, au reinventat modul în care ne raportăm la instituțiile militare sau la rolul tehnologiei în reconstrucție.

Citește și Horoscopul banilor 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Amintim doar de conjuncția Saturn-Neptun din 20 februarie. Sau intrarea lui Uranus în Gemeni. Sau retrogradarea lui Venus în Scorpion/Balanță în perioada 3 octombrie - 14 noiembrie. Trecerea Nodurilor Lunare pe axa Leu/Vărsător. Tranzitul lui Jupiter în Leu ne va învăța pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la propriile dorințe, să îi oferim iubirii locul meritat și să învățăm să ne cerem drepturile. 

Citește și Conjuncția care rescrie istoria: Ce urmează din 20 februarie 2026

Daniela Simulescu ne va dezvălui care sunt cele mai importante evenimente din 2026, dar și alte detalii, în cadrul unei emisiuni, care va fi difuzată marți, 6 ianuarie 2026, de la ora 19.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

