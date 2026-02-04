€ 5.0950
DCNews Stiri Claudiu Târziu, dezvăluiri despre jocurile de putere din Parlamentul European - VIDEO
Data publicării: 20:49 04 Feb 2026

EXCLUSIV Claudiu Târziu, dezvăluiri despre jocurile de putere din Parlamentul European - VIDEO
Autor: Doinița Manic

claudiu tarziu Parlamentul European Imagine cu europarlamentarul Claudiu Târziu în Parlamentul European. Foto: Facebook Claudiu Târziu

Europarlamentarul Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare (ACT), vine la emisiunea ”Ce se întâmplă?”, de la DCNews și DCNewsTV.

Europarlamentarul Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare (ACT), fost copreședinte al AUR, revine la DC NEWS, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?”, moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Iată care sunt principalele subiecte de discuție:

  • Dezvăluiri despre jocurile de putere din Parlamentul European
  • Analiza scenei politice. Opoziție "pe bune" sau de formă?
  • Efectele guvernării Bolojan. Top trei măsuri de care nu era nevoie
  • Taxe mărite si proteste. Ce urmează?
  • AUR, POT, SOS, ACT. Cine profită de dezbinare
  • Congresul SUA, raport dur. Anularea alegerilor în vizor

Emisiunea va fi difuzată joi, 5 februarie 2026, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV.

claudiu tarziu
act
parlamentul european
europarlamentar
