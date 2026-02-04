Europarlamentarul Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare (ACT), vine la emisiunea ”Ce se întâmplă?”, de la DCNews și DCNewsTV.
Europarlamentarul Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare (ACT), fost copreședinte al AUR, revine la DC NEWS, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?”, moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.
Iată care sunt principalele subiecte de discuție:
Emisiunea va fi difuzată joi, 5 februarie 2026, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci