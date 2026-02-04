Europarlamentarul Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare (ACT), fost copreședinte al AUR, revine la DC NEWS, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?”, moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Iată care sunt principalele subiecte de discuție:

Dezvăluiri despre jocurile de putere din Parlamentul European

Analiza scenei politice. Opoziție "pe bune" sau de formă?

Efectele guvernării Bolojan. Top trei măsuri de care nu era nevoie

Taxe mărite si proteste. Ce urmează?

AUR, POT, SOS, ACT. Cine profită de dezbinare

Congresul SUA, raport dur. Anularea alegerilor în vizor

Emisiunea va fi difuzată joi, 5 februarie 2026, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV.