€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 15-21 decembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 14:59 13 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 15-21 decembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu Astrolog DCNews Astrolog Daniela Simulescu/Marte, planeta acțiunii, intră în Capricorn, semnul disciplinei
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din a treia săptămână a lunii decembrie.

Urmează o săptămână foarte încărcată din punct de vedere astrologic! Marte își va începe luni tranzitul în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 23 ianuarie. Putem spune că acest tranzit va fi puntea perfectă dintre ani. Ne va canaliza energia către obiectivele serioase și noi responsabilități.

CITEȘTE ȘI Marte intră în Capricorn, din 15 decembrie. Previziuni pentru toate zodiile

Pe 20 decembrie, se va petrece Luna Nouă din Săgetător. Un eveniment potrivit pentru cei care își fac noi planuri legate de călătorii sau studii. Dar și important pentru domeniul juridic. Tot sâmbătă, Lilith va intra în Săgetător.

Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea

Iar duminică, va avea loc Solstițiul de iarnă/Soarele va intra în Capricorn.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 14 decembrie, de la ora 12.00, pe DCNews, Facebook și Youtube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop saptamanal
horoscop decembrie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Verdictul profesorului Liviu Maior despre viitorul României
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Procurorul care a anchetat atentatul de la World Trade Center, uluit de ce s-a întâmplat în cele 3 luni de la asasinarea lui Kirk
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Germania trimite militari pentru a consolida securitatea la frontiera de est a Poloniei
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Horoscop 15-21 decembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Nou centru agrometeorologic, la ANM. Elena Mateescu, detalii despre proiectul de importanță europeană
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close