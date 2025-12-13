Horoscop 15-21 decembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Urmează o săptămână foarte încărcată din punct de vedere astrologic! Marte își va începe luni tranzitul în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 23 ianuarie. Putem spune că acest tranzit va fi puntea perfectă dintre ani. Ne va canaliza energia către obiectivele serioase și noi responsabilități.

Pe 20 decembrie, se va petrece Luna Nouă din Săgetător. Un eveniment potrivit pentru cei care își fac noi planuri legate de călătorii sau studii. Dar și important pentru domeniul juridic. Tot sâmbătă, Lilith va intra în Săgetător.

Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea

Iar duminică, va avea loc Solstițiul de iarnă/Soarele va intra în Capricorn.

