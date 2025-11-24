Luni, 24 noiembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Mircea Duțu, președinte al Universității Ecologice din București și director emerit al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Inteligența Artificială: o Revoluție în desfășurare

Impactul AI asupra educației, cercetării, științei, culturii și cunoașterii

AI și creația științifică. De la Autorul Uman la Autorul Digital

Utilizarea AI: principii și valori etice

Către un Drept al Inteligenței Artificiale

Raportul dintre Inteligența Umană și Inteligența Artificială

Perspectivele AI: AGI (Artificial General Intelligence), Singularitate, Conștiință de sine, Autonomie?

Viitorul prin prisma AI. Utopie și Distopie. Ce ne așteaptă?

Emisiunea va fi transmisă luni, 24 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.

Rămâneţi alături de noi!