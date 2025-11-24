€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Viitorul prin prisma AI: Ce ne așteaptă? Prof. univ. dr. Mircea Duțu, invitat la DC Edu / video
Data actualizării: 10:35 24 Noi 2025 | Data publicării: 10:31 24 Noi 2025

EXCLUSIV Viitorul prin prisma AI: Ce ne așteaptă? Prof. univ. dr. Mircea Duțu, invitat la DC Edu / video
Autor: Elena Aurel

technology-human-touch-inteligenta-artificiala_86008000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com
 

Prof. univ. dr. Mircea Duțu este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 24 noiembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Mircea Duțu, președinte al Universității Ecologice din București și director emerit al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Inteligența Artificială: o Revoluție în desfășurare

Impactul AI asupra educației, cercetării, științei, culturii și cunoașterii 

AI și creația științifică. De la Autorul Uman la Autorul Digital

Utilizarea AI: principii și valori etice

Către un Drept al Inteligenței Artificiale 

Raportul dintre Inteligența Umană și Inteligența Artificială

Perspectivele AI: AGI (Artificial General Intelligence), Singularitate, Conștiință de sine,  Autonomie? 

Viitorul prin prisma AI. Utopie și Distopie. Ce ne așteaptă?

Emisiunea va fi transmisă luni, 24 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DC EDU
inteligenta artificiala
mircea dutu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Alertă în Dolj: O cursă de taxi s-a încheiat cu o intervenție în forță a polițiștilor
Publicat acum 8 minute
Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați
Publicat acum 16 minute
Ai diabet și locuiești în mediul rural? Schimbare pentru 11.000 de oameni. România, prima țară care începe noul program
Publicat acum 53 minute
Lideri europeni în sănătate se reunesc la Cluj pentru a discuta viitorul medicinei românești
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Recuperarea după operația de augmentare mamară: sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 20 ore si 42 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close