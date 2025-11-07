Despre noi apariții editoriale, la De Ce Citim / video

Sâmbătă, 8 noiembrie, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu va vorbi despre cărțile: Măștile lui Hipocrate, de Costin Duțu, Stația CIA din Beirut și Pețitorul, ambele de Paul Vidich, toate trei apărute la editura Meteor Press, București, 2025, și volumul de sonete Tăceri din Helicon, de Gabriela Botici, publicat anul acesta la editura Limes din Cluj-Napoca.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

