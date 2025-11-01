Horoscop 3-9 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Urmează una dintre cele mai complicate săptămâni din 2025, din punct de vedere astrologic. Pentru că vom avea atât evenimente minore, cât și majore. Care vor aduce schimbări și pe plan mondial, și la nivel individual.

Pe 4 noiembrie, Marte își începe tranzitul în semnul Săgetătorului, care va dura până pe 15 decembrie. Ne vom schimba modul de a acționa, nu ne vom mulțumi cu puțin și vom deveni și mai obsedați de unele idealuri.

Luna Plină din Taur de pe 5 noiembrie poate aduce evenimente radicale, mai ales din cauza resurselor. Nu ne mai putem minți atunci când ceva nu funcționează. Sau când avem strategia greșită din punct de vedere financiar. Bineînțeles că vom avea nevoie de un declic pentru a face accepta ceva mai bun.

Pe 7 noiembrie, Venus intră în Scorpion și ne ajută să fim mai devotați în chestiunile amoroase. Ce-i drept, și mai geloși sau posesivi.

Uranus se întoarce în semnul Taurului pe 8 noiembrie, acolo unde mai rămâne până pe 26 aprilie 2026. Acest eveniment ne-a dat oricum viețile și finanțele peste cap din 2019 încoace. Uranus îți sparge bula de cristal și te scoate din zona de confort. Pentru că vrea să te adaptezi la inovație.

Iar, la finalul săptâmânii, Mercur își începe retrogradarea în semnul Săgetătorului. Deci urmează încurcături, amânări, anulări și tot felul de probleme legate de comunicare, tehnologie și transport.

