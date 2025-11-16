€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 17 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 18:42 16 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 17 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-emisiune-daniela-simulescu-dcnews Astrolog Daniela Simulescu/Racii, Scorpionii și Pești vor primi șanse de la astre
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de luni, 17 noiembrie 2025.

Începem săptămâna cu un aspect rar și special. Este vorba de un trigon regal pe semne de apă. Soarele se află în Scorpion, Jupiter în Rac și Saturn în Pești. Este genul de aspect pozitiv care ne ajută să găsim formula perfectă atunci când ne facem planuri, când ne ocupăm de unele proceduri sau atunci când trecem prin etape mai complicate. Trigonul ne asigură speranța sau credința. Dar și pragmatismul necesar pentru a rămâne cu picioarele pe pământ și pentru a respecta timpul. 

Semnele de apă(Rac, Scorpion, Pești) sau cei cu marcajele acestea în astrogramele natale vor profita din plin de acest aspect.

Mercur retrograd se pregătește să iasă din semnul Săgetătorului și să treacă în Scorpion. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
horoscop 16 noiembrie
previziuni daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat acum 15 minute
Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul
Publicat acum 24 minute
Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele
Publicat acum 48 minute
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat pe 14 Noi 2025
Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close