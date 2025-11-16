Începem săptămâna cu un aspect rar și special. Este vorba de un trigon regal pe semne de apă. Soarele se află în Scorpion, Jupiter în Rac și Saturn în Pești. Este genul de aspect pozitiv care ne ajută să găsim formula perfectă atunci când ne facem planuri, când ne ocupăm de unele proceduri sau atunci când trecem prin etape mai complicate. Trigonul ne asigură speranța sau credința. Dar și pragmatismul necesar pentru a rămâne cu picioarele pe pământ și pentru a respecta timpul.

Semnele de apă(Rac, Scorpion, Pești) sau cei cu marcajele acestea în astrogramele natale vor profita din plin de acest aspect.

Mercur retrograd se pregătește să iasă din semnul Săgetătorului și să treacă în Scorpion.

