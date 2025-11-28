Despre cărțile editurii Vremea, la De Ce Citim/ VIDEO

Sâmbătă, 29 noiembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și Odilia Roșianu, director editorial editura Vremea, vor vorbi despre noile apariții ale edituri

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!