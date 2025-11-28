€ 5.0906
Despre cărțile editurii Vremea, la De Ce Citim/ VIDEO
Data publicării: 15:24 28 Noi 2025

EXCLUSIV Despre cărțile editurii Vremea, la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Ioana Dinu

Imagine WhatsApp 2025-11-19 la 09.17.56_7311027d De ce citim
 

Sâmbăta aceasta, Odilia Roșianu, director editorial al editurii Vremea, va vorbi despre noi apariții editoriale ale editurii și despre participarea la Târgul Internațional Gaudeamus. 

Sâmbătă, 29 noiembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și Odilia Roșianu, director editorial editura Vremea, vor vorbi despre noile apariții ale edituri

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ! 

de ce citim
