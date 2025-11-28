Despre cărțile editurii Vremea, la De Ce Citim/ VIDEO

Sâmbăta aceasta, Odilia Roșianu, director editorial al editurii Vremea, va vorbi despre noi apariții editoriale ale editurii și despre participarea la Târgul Internațional Gaudeamus.
Sâmbătă, 29 noiembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și Odilia Roșianu, director editorial editura Vremea, vor vorbi despre noile apariții ale edituri
Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.
De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!
de Roxana Neagu