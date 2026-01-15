€ 5.0891
Stiri

DCNews Stiri Interviuri DCNews Lună Nouă în Capricorn pe 18 ianuarie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Data publicării: 19:34 15 Ian 2026

EXCLUSIV Lună Nouă în Capricorn pe 18 ianuarie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

cer albastru munti luna Sursă foto: Freepik

Daniela Simulescu, astrolog DCNews, ne oferă mai multe despre prima Lună Nouă din 2026.

 

Pe 18 ianuarie se petrece prima Lună Nouă din 2026, în semnul Capricornului. Pe lângă Soare și Lună, în același semn, se vor afla Mercur și Marte, chiar într-o conjuncție strânsă.

Luna Nouă simbolizează un nou început, un moment ideal pentru setarea intențiilor și pentru planuri.

Arhetipul Capricornului are în vedere seriozitatea, claritatea, austeritatea, maturizarea, disciplina, duritatea, acceptarea și limitele timpului.

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

La nivel macro, acest eveniment oferă putere unor lideri pentru a lua decizii importante care ne vor afecta pe termen lung. 

La nivel micro, ne vom da seama că nu mai putem fugi de evitarea responsabilității sau de tranșa situațiile disfuncționale.

Semnele zodiacale afectate vor fi cele cardinale: Berbec, Rac, Balanță, Capricorn. 

Despre acest aspect astrologic, efectele acestuia și cum vor fi influențate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 16 ianuarie, începând cu ora 10.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

horoscop zilnic
luna noua capricorn
astrolog daniela simulescu
