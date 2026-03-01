€ 5.0953
DCNews Stiri Mărturie din Israel. „Aveți 10–12 minute!”. Cum trăiesc oamenii sub amenințarea rachetelor iraniene - foto/video
Data actualizării: 21:38 01 Mar 2026 | Data publicării: 21:29 01 Mar 2026

EXCLUSIV Mărturie din Israel. „Aveți 10–12 minute!”. Cum trăiesc oamenii sub amenințarea rachetelor iraniene - foto/video
Autor: Mihai Ciobanu

Tel Aviv - rachete interceptate Rachete interceptoare deasupra orasului Tel Aviv.

Care este atmosfera în Israel, după riposta Iranului la atacul coordonat Israel–SUA asupra Teheranului: alerte pe telefoane, sirene în miez de noapte, interceptări de rachete și teama permanentă că fragmentele pot cădea peste case și mașini.

Dr. Herman Berkovits, apropiat al premierului  Benjamin Netanyahu, a povestit în exclusivitate pentru DC News cum trăiesc israelienii aceste zile în care trebuie să facă faţă ripostei venite din partea Iranului după atacul coordonat Israel – SUA asupra Teheranului.

"Ei ştiu foarte bine că astăzi suntem o putere foarte mare, avem armament foarte bun, avem tehnologie grozavă şi un patriotism care ne face să ne apărăm ţara de toţi aceşti terorişti care vor să ne distrugă şi să ne omoare. A fost o zi (n.r. – sâmbătă, 28 februarie) în care în fiecare oră au fost semnale că vin rachete din Iran. Aceste semnale apar imediat pe telefoanele mobile ale tuturor şi semnalizează: ‚fiţi atenţi, aveţi 10-12 minute’ – atât îi ia aproximativ unei rachete balistice să ajungă din Iran până la noi, ‚ca să vă pregătiţi, să fiţi în apropierea unor adăposturi speciale’, iar când se apropie de Israel noi încercăm să doborâm aceste rachete încă de pe drumul spre noi – iar de multe ori aceste rachete sunt doborâte nu pe teritoriul nostru şi dacă se apropie de noi pornesc sirenele care îi trezesc pe toţi şi trebuie să intrăm în acele buncăre, camere blindate", a explicat dr. Herman Berkovits.

Mărturie din Israel. „Aveți 10–12 minute!”. Cum trăiesc oamenii sub amenințarea rachetelor iraniene - foto/video

"Dar ferească Dumnezeu dacă pică o astfel de rachetă pe buncăr pentru că nu rămâne nimic din tine deoarece acestea au peste 100 de kilograme de explozibil. Vă daţi seama. Şi când sunt interceptate şi cad fragmente şi acelea sunt periculoase. (...) În urmă cu un an trimiteau 80-100 de rachete, acum au trimis una, două, trei şi am reuşit să le interceptăm pe toate. Dar din păcate cad astfel de fragmente care cad pe maşini, case", a mai povestit acesta.  

VIDEO:

herman berkovits
razboi
iran
israel
