Data actualizării: 16:43 01 Mar 2026 | Data publicării: 16:37 01 Mar 2026

Cum sărbătoresc iranienii din Bucureşti decapitarea conducerii de la Teheran - Video
Autor: Mihai Ciobanu

iranieni sarbatoresc in bucuresti

Iranienii aflaţi la Bucureşti sărbătoresc în parcul Herăstrău.

Mai mulţi membrii ai comunităţii iraniene din Capitală s-au strâns, duminică, în parcul Herăstrău, pentru a sărbători decapitarea conducerii Iranului, în atacurile SUA - Israel asupra Teheranului. 

Teheranul a confirmat duminică moartea ghidului suprem Ali Khamenei, ucis în operaţiunea militară americano-israeliană, la care a ripostat cu lovituri asupra Israelului şi mai multor ţări arabe, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Anunţată sâmbătă de Donald Trump, moartea lui Ali Khamanei a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană, Gardienii Revoluţii promiţând o "pedeapsă severă" celor responsabili.

"Odată cu moartea sa, Republica islamică a luat sfârşit efectiv şi va fi trimisă în curând la coşul de gunoi al istoriei", a reacţionat pe X fiul fostului şah, Reza Pahlavi.

Video: Inquam Photos / Octav Ganea

Cum sărbătoresc iranienii din Bucureşti decapitarea conducerii de la Teheran - Video
