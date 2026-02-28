Iranul atacă "unde poate". Bogdan Chirieac, avertizare despre riscul unei lovituri asupra bazei de la Mihail Kogălniceanu

Analizând declaraţiile făcute, recent, de către Traian Băsescu - cel care a spus că Iranul, dacă nu va putea ataca facilităţile militare ale SUA, va lovi acolo unde va putea, Bogdan Chirieac a explicat: "Previziunea preşedintelui Traian Băsescu că Iranul va ataca acolo unde va putea, dacă nu va reuşi să atace navele americane, s-a şi adeverit. O rachetă a fost trasă către portavionul Abraham Lincoln dar a fost interceptată, însă Iranul a avut mai mult succes cu rachetele în momentul în care a atacat, după cum ştim cu toţii, şi în Irak, Israel, Qatar, Bahrain sau Emiratele Arabe Unite. În Dubai înţeleg că Burj Khalifa, cel mai înalt zgârie-nori din lume, este evacuat.

Au fost atacate bazele americane şi înţeleg că în Bahrain - acolo unde se află sediul Flotei a cincea americane - chiar au reuşit".

Citiţi şi: Herman Berkovits, medicul lui Netanyahu, declaraţii din mijlocul conflictului: Ce se întâmplă în Israel în ziua atacului asupra Iranului

"Ceea ce a evitat să spune preşedintele Băsescu - şi înţelegem de ce - este că baza Mihail Kogălniceanu poate fi şi ea ţinta unui atac. Sigur, avem scutul de la Deveselu, probabil că armata română a deplasat în zonă mijloace antiaeriene importante, îmi imaginez că acest lucru s-a întâmplat deja, fiind o bază internaţională", a mai subliniat Bogdan Chirieac.