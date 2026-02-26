Serialul polițist care a făcut istorie la TV va putea fi urmărit pe Netflix din 1 martie

"The Mentalist" va fi disponibil pe Netflix începând cu 1 martie în anumite regiuni, potrivit publicației What's on Netflix, inclusiv în Regatul Unit, Canada, Australia și America Latină. Situația rămâne neclară în Statele Unite, unde serialul este disponibil în prezent pe HBO Max și Hulu.

Toate cele 7 sezoane, disponibile integral

Toate cele șapte sezoane ale serialului „The Mentalist” vor fi adăugate pe Netflix în cadrul acestei strategii de extindere, iar publicul din întreaga lume ar trebui să îl descopere. Pe Rotten Tomatoes, serialul are un scor impresionant de 90% din partea publicului, ceea ce arată că noii spectatori sunt foarte probabil să îl aprecieze. Serialul a debutat pe CBS pe 23 septembrie 2008 și s-a încheiat pe 18 februarie 2015.

„The Mentalist” îl are în rol principal pe Simon Baker, în rolul lui Patrick Jane, un fost „medium” șarlatan a cărui apariție ostentativă într-un talk-show a determinat un criminal în serie cunoscut drept Red John să îi ucidă soția și fiica. Ulterior, Jane devine consultant pentru Biroul de Investigații din California, folosindu-și abilitățile excepționale de a analiza suspecții și martorii, în timp ce continuă să îl caute pe Red John.

Disponibilitate în Europa și situația din România

Majoritatea regiunilor europene primesc, de regulă, titluri produse de Warner Bros. Television odată cu celelalte piețe menționate anterior, dar nu sunt incluse în prezent în analiza disponibilității. Un anunț poate însă urma, potrivit What’s on Netflix.

În România, "The Mentalist" este disponibil în prezent pe HBO Max și Prime Video.