€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)
Data actualizării: 14:42 26 Feb 2026 | Data publicării: 14:34 26 Feb 2026

Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)
Autor: Iulia Horovei

trump-summit-cu-putin-la-bucuresti-confuzia-deja-celebra-cu-budapesta-facuta-de-data-asta-si-de-the-guardian-5363161 În prim-plan, președintele american Donald Trump. În fundal, drapelul național al României, arborat lângă statuia domnitorului Mihai Viteazul, București. Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres

România ar urma să îl invite pe președintele american Donald Trump la București, pentru a participa la Summitul B9.

Președintele american Donald Trump ar urma să fie invitat la Summitul B9, organizat la București, pe 13 mai, potrivit surselor politice citate de Digi24.

Invitații pentru Trump, Rutte și Zelenski 

Urmează ca Președinția să trimită o invitație oficială autorităților de la Washington. De asemenea, ar urma să fie trimise invitații și secretarului general al NATO, Mark Rutte, și președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Oficialii de la Cotroceni i-ar fi informat pe americani, săptămâna trecută, la Washington, că vor trimite invitația pentru acest eveniment.

Summitul B9 va reuni statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și România). Evenimentul are ca teme principale securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

Citește și: Nicușor Dan, primele declarații după întâlnirea cu Trump, la reuniunea Consiliului pentru Pace. „Nu alegem între SUA și UE”



Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
bucuresti
romania
summit b9
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Flancul estic al NATO întărește securitatea rețelelor electrice din regiune. UE a alocat 13 milioane € pentru protecție împotriva atacurilor Rusiei
Publicat acum 8 minute
Mihai Daraban, (CCIR): România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Publicat acum 13 minute
Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)
Publicat acum 14 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 20 minute
Țările nordice anchetează o amenințare străină la adresa infrastructurii energetice
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 5 ore si 59 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Clubul de noapte The Buddist, din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de bani / Galerie FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close