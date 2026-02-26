Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)

Președintele american Donald Trump ar urma să fie invitat la Summitul B9, organizat la București, pe 13 mai, potrivit surselor politice citate de Digi24.

Invitații pentru Trump, Rutte și Zelenski

Urmează ca Președinția să trimită o invitație oficială autorităților de la Washington. De asemenea, ar urma să fie trimise invitații și secretarului general al NATO, Mark Rutte, și președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Oficialii de la Cotroceni i-ar fi informat pe americani, săptămâna trecută, la Washington, că vor trimite invitația pentru acest eveniment.

Summitul B9 va reuni statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și România). Evenimentul are ca teme principale securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

