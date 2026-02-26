€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Data publicării: 10:52 26 Feb 2026

Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Autor: Tiberiu Vasile

Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației președintelui: Un bolnav cu mintea tulburată Donald Trump, presedintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Actorul Robert De Niro a lansat un apel public de „rezistență” împotriva administrației Trump, iar președintele american a ripostat pe rețeaua sa Truth Social.

Actorul Robert De Niro este "un bolnav cu mintea tulburată", a afirmat miercuri preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, după ce actorul a făcut un apel la "alungarea" administraţiei Trump pentru "salvarea" Statelor Unite, transmite joi AFP.

"Robert De Niro, care suferă de nevroza anti-Trump, este un alt bolnav, un nebun cu, cred eu, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee despre ceea ce face sau spune, o parte din care este pur şi simplu CRIMINALĂ!", a scris Donald Trump într-o postare în care le atacă, de asemenea, cu vehemenţă, pe deputata democrată de origine somaleză, Ilhan Omar, şi pe deputata democrată din Michigan, Rashida Tlaib.

America este acum mai bogată şi mai puternică

"Vestea bună este că America este acum mai mare, mai bună, mai bogată şi mai puternică ca niciodată, iar asta îi înnebuneşte complet", a adăugat preşedintele.

În vizorul preşedintelui se află un interviu al actorului din "Taxi Driver" şi "Ragging Bull" pentru podcastul "The Best People", în care actorul în vârstă de 82 de ani i-a îndemnat pe americani să "reziste" administraţiei Trump. "Ceea ce este în joc este ţara noastră, iar Trump este pe cale să o distrugă. Cine ştie care sunt motivele lui, dar este nesănătos. Trebuie să salvăm ţara", a spus actorul legendar.

Anul trecut, în luna mai, în timpul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, actorul din "Goodfellas" a lansat un apel la "apărarea democraţiei" în faţa unui preşedinte american pe care l-a descris drept drept "incult", conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Robert De Niro a pierdut un premiu după ce l-a numit pe Donald Trump "monstru" în afara sălii de judecată
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
robert de niro
america
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Șeful la care visează orice angajat: Patronul unei companii, viral pe Internet, după ce și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari - VIDEO
Publicat acum 7 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Publicat acum 9 minute
Club de noapte celebru din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de banii (surse)
Publicat acum 30 minute
Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea
Publicat acum 54 minute
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 2 ore si 11 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 2 ore si 17 minute
BANCUL ZILEI: Din lumea păsărilor
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close