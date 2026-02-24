€ 5.0954
Ilie Bolojan, replică pentru Cristian Preda, care a rupt în direct o copie xerox a diplomei de doctorat / video
Data publicării: 21:50 24 Feb 2026

Ilie Bolojan, replică pentru Cristian Preda, care a rupt în direct o copie xerox a diplomei de doctorat / video
Autor: Ioan-Radu Gava

cristian preda isi rupe diploma in direct Foto: Digi24

Premierul Ilie Bolojan consideră că remunerația pentru gradul universitar include și doctoratul, deoarece „nu poți atinge acel grad fără această diplomă“.

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o marți seară la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a fost întrebat de gestul profesorului universitar Cristian Preda, care a rupt în direct o copie xerox a diplomei de doctorat.

„Domnule premier, cum comentați faptul că, în mandatul dumneavoastră, profesorii universitari au ajuns să își rupă diplomele, chiar și simbolic, în direct la TV, în semn de protest față de măsurile pe care dumneavoastră le luați?“, a întrebat un jurnalist.

„Așa cum știți, toate sectoarele administrației participă la acest efort și în baza discuției cu reprezentanții universităților am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universități să se facă, începând din toamna acestui an, odată cu încheierea anului universitar și tot în baza acestei discuții a venit și propunerea de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate.

Cred că trebuie să discutăm foarte deschis: Sporul de doctorat este o practică pe care nu o regăsim în țările din vestul Europe., este o măsură introdusă în zona noastră și, dacă ar fi să fim corecți și cinstiți, nu diplome ducem lipsă, ci de competențe, determinare și dedicare, de oameni care vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt. Avem foarte mulți oameni dedicați și talentați, iar faptul că ești cadru didactic într-o universitate din România este remunerat prin poziția de cadru didactic, prin gradul universitar pe care îl ai, iar pentru a atinge acel grad, ai nevoie și de această diplomă.

Deci, salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot și această diplomă“, a spus premierul Ilie Bolojan.

ilie bolojan
cristian preda
