Urban SA nu prea își face treaba. Munți de gunoaie prin Sectorul 6. Oamenii sunt revoltați / foto

De ce? Pentru că de câteva zile, Urban SA, singurul operator de salubritate din Sectorul 6, nu își face treaba. Amintim că de la 1 februarie 2026, RER Ecologic Service București REBU SA nu mai ridică gunoiul în Sectorul 6, iar Urban SA a rămas singurul operator de salubritate. Compania este abilitată să asigure colectarea și transportul deșeurilor municipale de pe raza sectorului, doar că... nu pare că-și face treaba.

Containerele pline reprezintă o problemă zilnică pentru locatarii din zonă, care se tem că situația ar putea degenera. În lipsa colectării regulate, există riscul apariției focarelor de infecție, dar și al atragerii rozătoarelor.

„Ce de la Urban nu raspund la telefon. Nu au preluat gunoiului de câteva zile. După cum știti, am fost forțați să lucrăm cu această firmă. Am făcut reclamație la primărie”, spun oamenii din zona Ajustorului, Sector 6.

„Nici poarta de la ghenă nu se mai închide”, au zis locuitorii din Ajustorului.

Amintim că măsura încetării prestării serviciilor de salubrizare a companiei REBU a venit ca urmare a notificării cu caracter obligatoriu transmise de Primăria Sectorului 6, prin care companiei i s-a cerut rezilierea contractelor de salubrizare încheiate cu utilizatorii din sector.

Măsura a fost impusă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), prin legislația de specialitate.

Rămâne de văzut dacă autoritățile locale vor interveni pentru a clarifica situația și pentru a asigura reluarea urgentă a colectării deșeurilor, în condițiile în care problema pare să afecteze tot mai multe zone din Sectorul 6.

Să încheiem într-o notă pozitivă... Noroc că este iarnă și gunoiul este ținut pe zăpadă. Măcar așa nu se strică gunoaiele și nu prind miros specific până când Urban își face timp să ridice deșeurile. Vă dați seama ce frumos mirosea dacă era vară...

Primăria Sector 6 a transmis că:

„Echipele vin să ridice gunoiul menajer de trei ori pe săptămână, în funcție de un program stabilit cu asociația blocului sau proprietari. În zilele de luni, miercuri, vineri sau marți, joi, sâmbătă.

Însă, dacă se adună prea multe deșeuri, asociația poate opta pentru ridicarea lor 6 zile pe săptămână, de marți până duminică.

În tot sectorul, colectare se face în intervalul 07.00 dimineața și 19.00. Ora la care se ridică gunoiul de la un bloc sau casă este și ea decisă de comun acord, după nevoi, dar și disponibilitatea echipelor”.