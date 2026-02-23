Elevă de 14 ani, transportată la spital după ce a înghițit mai multe pastile la școală

O elevă de 14 ani de la un liceu cu program sportiv din Timişoara a fost transportată la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu", luni dimineaţa, după ce a înghiţit mai multe pastile dintr-un medicament antigripal, starea ei fiind stabilă hemodinamic, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, doctor Iulia Bagiu.

"Fetiţa de 14 ani a ingerat nouă comprimate de Nurofen. Este stabilă hemodinamic compensată, fără probleme. Nu s-au făcut spălături gastrice. A fost trimisă către Neuropsihiatrie Infantilă", a explicat dr. Iulia Bagiu.

Poliţiştii au fost sesizaţi

Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Urbană Timişoara au fost sesizaţi luni dimineaţa, prin apelul la 112, că o minoră de 14 ani ar fi ingerat, la un liceu, mai multe comprimate medicamentoase. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde se afla şi un echipaj medical, minora fiind transportată la spital în vederea investigaţiilor medicale. În continuare poliţiştii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii incidentului, arată o informare de presă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Aura Danielescu, a informat că a aflat despre caz şi aşteaptă să primească mai multe detalii, conform Agerpres.