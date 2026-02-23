Avionul HiSky, care s-a întors pe Otopeni, a decolat spre Hurghada, luni dimineață. Pasagerii au stat toată noaptea pe aeroport

O aeronavă a companiei HiSky a revenit, duminică seară, pe Aeroportul Otopeni, la peste două ore de la decolare, cu destinația Hurghada. La 30 de minute de la decolare, un senzor de presurizare a cabinei s-a activat, moment în care pilotul a solicitat întoarcerea, în siguranță, în București. Aeronava a mai rămas în aer aproape două ore, pentru a consuma combustibilul și a reveni, în siguranță, la sol.

Peste noapte, pasagerii aeronavei de pe cursa București - Hurghada, au rămas în aeroport. Aceeași aeronavă ar fi trebuit să decoleze în această dimineață, spre Egipt, dar a fost amânată plecarea, conform Digi24.

Amintim că duminică seară, la sol, conform procedurii în astfel de cazuri, au fost mobilizate echipe mixte de intervenție și salvare, inclusiv spitalele.

Nu este deocamdată clar ce s-a întâmplat în avion, dacă problema era doar de sensor sau dacă au existat, într-adevăr, probleme cu presiunea la nivelul cabinei. Digi24 a transmis, pe surse, că ”senzorul a fost reparat”.

În cazul depresurizării, aerul din cabină poate deveni prea rarefiat, nivelul de oxigen scade, presiunea scade sub limita sigură.