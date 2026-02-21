€ 5.0974
DCNews Stiri Viscolul închide zeci de drumuri. Restricții de trafic și localități afectate de avarii la curent
Data actualizării: 22:35 21 Feb 2026 | Data publicării: 22:34 21 Feb 2026

Viscolul închide zeci de drumuri. Restricții de trafic și localități afectate de avarii la curent
Autor: Dana Mihai

IGSU: 40 de oameni sunt blocați din cauza zăpezii pe drumuri din sașe județene Ninsori și viscol. Imagine din București, februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

IGSU anunță că nu sunt persoane blocate, însă mai multe drumuri rămân închise din cauza zăpezii și viscolului.

 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă informează că, în prezent, nu sunt semnalate persoane blocate sau urgenţe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice, existând în continuare mai multe tronsoane de drumuri naţionale şi judeţene cu circulaţie oprită din cauza zăpezii depuse pe carosabil şi a viscolului puternic.

Intervenții în Călărași și București

Potrivit unui comunicat de presă al IGSU, la ora 19:30 mai erau în desfăşurare intervenţii într-o localitate din judeţul Călăraşi unde un autovehicul cu patru persoane era blocat din cauza zăpezii depuse pe carosabil şi în municipiul Bucureşti unde s-a intervenit pentru degajarea ţurţurilor de la două imobile.

Din punct de vedere al căilor de comunicaţii, situaţia se prezintă astfel:

a) - rutier: - oprit: circulaţia este oprită pe două tronsoane din două drumuri naţionale şi 20 tronsoane pe 20 drumuri judeţene din şase judeţe din cauza zăpezii depuse pe carosabil şi a viscolului puternic.
- restricţionat: (MMTA>7,5 tone) pe două tronsoane din două drumuri naţionale (DN 3A Lehliu-Gară/CL - Drajna Nouă/CL şi DN 4 Frumuşani/ CL - Olteniţa /CL).

b) aerian: - o cursă este afectată pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti; sunt afectaţi 138 de călători.

c) naval: - judeţul Constanţa - manevrele rămân suspendate în portul Mangalia;
- judeţul Tulcea - manevre suspendate în Bara Sulina.

d) feroviar: nu sunt înregistrate blocaje de trafic feroviar.

e) tranzitul frontierei: - PTF Isaccea/TL 40 de camioane în aşteptare, pe sensul de ieşire, se circulă în condiţii de iarnă.

Fără blocaje feroviare și pe autostrăzi

Nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

Aceeaşi sursă arată că, din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, se înregistrează avarii în 5 localităţi din 3 judeţe (AG, DB şi TR), însumând un număr de aproximativ 1.214 consumatori finali afectaţi, echipele de intervenţie sunt în teren şi lucrează pentru realimentarea consumatorilor. 

