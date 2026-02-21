€ 5.0974
Stiri

Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
Data publicării: 08:55 21 Feb 2026

Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
Autor: Roxana Neagu

fetita moarta apendicita foto pexels ilustrativ

Ancuța avea 6 ani. A fost operată la spitalul din Constanța, de apendicită.

Denis avea 2 ani și jumătate când a fost operat la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța. Diagnosticat cu volvulus intestinal, după operație starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. De la prezentarea la UPU până la operație, au trecut nouă ore, iar din intervenția chirurgicală a ieșit în comă, acuză avocatul familiei. Copilul a ajuns în stare gravă la București, la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”. A murit. În Constanța, deși a fost scos în comă indusă din operație, se pare că nu a fost vizitat de medic, care ar fi comunicat prin WhatsApp cu asistentele. 

Ancuța a murit după o operație de apendicită

Tot din Constanța a venit și Ancuța. Avea 6 ani. A murit ieri, la același spital unde s-a încercat salvarea ei, la Grigore Alexandrescu. Ancuța a fost transferată în București în moarte cerebrală, după o banală operație de apendicită efectuată la același spitalul județean. La 10 minute după ce a ieşit din operaţie, micuţa a intrat în stop cardiorespirator. "A venit doamna doctor, a luat-o la palme, să vadă dacă are reacţie, nu avea nicio reacţie. A ţipat la personalul care trebuia să se uite la ea că nu a fost în stare să se uite la fată, că nu a observat mai repede. A stat în stop cam cinci minute", a spus mama fetiţei, conform Observator. 

”Să plătească pentru aceşti doi copii nevinovaţi. Cu acelaşi diagnostic, edem cerebral amândoi, moarte cerebrală amândoi, din acelaşi spital” a declarat mama fetiţei, conform sursei citate. 

Comentarii

