DCNews Stiri Scăderea dobânzilor e doar o iluzie? Adrian Câciu avertizează asupra unei posibile probleme de finanțare
Data actualizării: 12:12 19 Feb 2026 | Data publicării: 12:12 19 Feb 2026

Scăderea dobânzilor e doar o iluzie? Adrian Câciu avertizează asupra unei posibile probleme de finanțare
Autor: Alexandra Curtache

bani agerpres foto Foto Agerpres/ Bani

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, critică dur optimismul guvernamental privind scăderea dobânzilor și cataloghează mișcările recente din piață drept o manipulare de moment.

Adrian Câciu acuză executivul că, în timp ce anunță public ieftinirea creditării statului, realizează operațiuni de preschimbare a titlurilor de stat la dobânzi de 7,35%, cu un punct procentual peste nivelul pieței, ridicând semne de întrebare asupra unei posibile crize de finanțare mascate.

Realitatea din piață

Acesta demontează entuziasmul legat de scăderea marginală a dobânzilor, susținând că orice corecție pozitivă a fost deja anulată.

„Au scăzut dobânzile de au urcat la loc. Au scăzut cât să fie loc de unul, două articole laudative, iar azi sunt la fel de sus ca alaltăieri!

Marea scădere de ieri de 6 bps (numai cine nu știe cât de marginală este poate fi extaziat) a fost anulată azi, hai și cu plus 1 bps... :)). Altceva este interesant și mi se pare că suntem în filmul "Don't look up!".

Fix când eram anunțați că a scăzut dobânda la bondurile pe termen lung la 6,38% (repet, azi a revenit la 6,45%), au fost preschimbate anticipat niște titluri de stat în valoare de 1,2 miliarde lei. Titlurile erau scadente în aprilie 2026 și iunie 2026. Titlurile erau în circulație cu dobânzi de 3,25% și 4,85%, împrumuturi făcute în 2018 și 2020 (Poza 2, sursa: site MFP).

Ok, veți spune, se închidea o maturitate și se deschide alta, pe un termen de 5 ani! Da, dar de ce le preschimbi la 7,35% dacă tot ai dobânzi de 6,4%? De ce nu le lași să expire și poate te vei împrumuta din nou la 6,2% sau 6% (dacă tot zici că dobânzile scad pentru că au încredere investitorii)? Știi ceva ce nu știm noi? Vreo problemă de finanțare?”, scrie pe Facebook.

Operațiuni controversate: Dobânzi de 7,35% în loc de 6,4%

Analiza lui Câciu se concentrează pe o operațiune de preschimbare anticipată a unor titluri de stat în valoare de 1,2 miliarde lei, scadente în 2026.

„De ce dai dobânda cu 1 punct procentual peste cea a pieței? E doar inadecvare? Dacă tot spui că nu avem bani de risipit? Dacă tot pui taxe pe tot ce mișcă? Mulți nu bagă de seamă asta, dar se vede în piețe. Care acum urcă curba! Adică, tot noi plătim!

Pe final, vă rog eu, nu mai semnalizați cu eroismele legate de dobânzi. Că ne puneți să ne uităm mai atent pe piața internă ca să înțelegem dacă aveți dreptate sau e un joc! Nu îmi pun speranța că ne va explica cineva de ce a preschimbat titluri de stat pe care plăteam dobândă de 3,25% la 7,35%, peste nivelul de 6,4% al pieței!”, încheie acesta postarea. 


 
 
 
 

Scăderea dobânzilor e doar o iluzie? Adrian Câciu avertizează asupra unei posibile probleme de finanțare
