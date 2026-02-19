Se schimbă regimul închirierilor în scop turistic la particulari

În acest sens, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) va reglementa situația închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor și camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea ar putea fi urcate pe platformele de închiriere, potrivit lui Alin Grigore, director general la Direcția Generală Turism din minister în cadrul unei conferință de presă, miercuri, la Eforie Nord.

Întrebat de situația apartamentelor sau a camerelor care sunt închiriate de către particulari pentru turiști, Alin Grigore a declarat că: "Referitor la apartamentele și camerele de închiriat, există un regulament european privind închirierea pe termen scurt a acestor unități de cazare. În perioada imediat următoare, vom implementa cerințele europene.

În esență, vom oferi tuturor apartamentelor și camerelor de închiriat un număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere. Prin regulamentul european, avem și obligativitatea de a realiza, împreună cu celelalte state membre, un punct unic unde toate platformele să descarce datele pentru o mult mai bună comunicare și transparentizare a acestor unități".

De asemenea, acesta a mai declarat că: "În momentul de față, atât apartamentele cât și camerele de închiriat trebuie să parcurgă același proces ca și un hotel, ca și o pensiune, iar în unele cazuri se ajunge la un proces destul de birocratic".