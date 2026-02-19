€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Info utile Se schimbă regimul închirierilor în scop turistic la particulari
Data publicării: 06:48 19 Feb 2026

Se schimbă regimul închirierilor în scop turistic la particulari
Autor: Crişan Andreescu

ALIN GRIGORE Alin Grigore. Foto: Crișan Andreescu

În foasrte scurt timp se va reglementa situația închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor și camerelor în scop turistic, a declarat Alin Grigore, director general la Direcția Generală Turism din minister.

În acest sens, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) va reglementa situația închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor și camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea ar putea fi urcate pe  platformele de închiriere, potrivit lui Alin Grigore, director general la Direcția Generală Turism din minister în cadrul unei  conferință de presă, miercuri,  la Eforie Nord.

Întrebat de situația apartamentelor sau a camerelor care sunt închiriate de către particulari pentru turiști, Alin Grigore a declarat că:  "Referitor la apartamentele și camerele de închiriat, există un regulament european privind închirierea pe termen scurt a acestor unități de cazare. În perioada imediat următoare, vom implementa cerințele europene.

Vezi și: Hotelurile de pe Litoral ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival până pe  20 aprilie

 În esență, vom oferi tuturor apartamentelor și camerelor de închiriat un număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere. Prin regulamentul european, avem și obligativitatea de a realiza, împreună cu celelalte state membre, un punct unic unde toate platformele să descarce datele pentru o mult mai bună comunicare și transparentizare a acestor unități".

De asemenea, acesta a mai declarat că:  "În momentul de față, atât apartamentele cât și camerele de închiriat trebuie să parcurgă același proces ca și un hotel, ca și o pensiune, iar în unele cazuri se ajunge la un proces destul de birocratic".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz
Publicat acum 34 minute
Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara
Publicat acum 46 minute
Greva care blochează toate examenele în 2026. Cât rezistă profesorii fără salariu? Miza reală a protestului
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru masacrele din al Doilea Război Mondial
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Se schimbă regimul închirierilor în scop turistic la particulari
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close