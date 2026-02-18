€ 5.0965
DCNews Stiri Info utile Autostrăzile A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, trafic restrucționat. Update: A1 Pitești - București, blocată
Data actualizării: 08:18 18 Feb 2026 | Data publicării: 06:56 18 Feb 2026

Autostrăzile A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, trafic restrucționat. Update: A1 Pitești - București, blocată
Autor: Crişan Andreescu

TRAFIC

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat, miercuri dimineața, că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe autostrăzile A3 București - Ploiești și A7 Ploiești - Adjud, în condiții de iarnă.

Update:

La această oră, în urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale:

Drumuri închise circulației:

A0 – între km 22+000 și km 40+200 (DN1 – DN2)

A1 – sensul de circulație Pitești – București

A3 – București – Ploiești

A7 – între km 0+000 și km 194+000 (Dumbrava, județul Prahova – Adjud, județul Vrancea)

DN 22 – Râmnicu Sărat (județul Buzău) – Brăila

DN 23B  - Ciorăști (km 0+000) – Măicănești (km 14+000)

DN 2B – Buzău – Brăila

Drumuri  cu restricții de 3,5 tone:

DN 2C – Costești, județul Buzău (km 0+000) – Slobozia, județul Ialomița (km 79+400)

Drumuri  cu restricții de 7,5 tone:

A0 - între km 52+000 și km 75+000 (A2 – DN5)

A2 – București – Fetești

DN 1D – Albești Paleologu, județul Prahova – Urziceni, județul Ialomița

DN2 – Afumați, județul Ilfov – Buzău

Drumul Național Centura București (DNCB) – km 0+000 km 23+ 000 și km 54+000 – km 72+500

În intervalul 17.02.2026, ora 18:00 – 18.02.2026, ora 06:00, personalul CNAIR a acționat cu 1447 de utilaje și a răspândit 10502 tone de material antiderapant și 10,4 tone clorură de calciu.

Pe perioada codurilor de vreme rea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să evite călătoriile care nu sunt urgente, pentru a preveni accidentele și a menține siguranța în trafic.

Update:

Potrivit unui mesaj Ro-Alert primit de locuitorii din județul, Argeș, traficul este blocat și pe Autostrada A1, sensul de mers Pitești - București. Autoritățile le recomandă călătorilor să caute rute alternative sau să evite deplasările dacă nu sunt urgente.

Știrea inițială:

Potrivit unui comunicat de presă, în zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării.

În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3 și pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii A7, între kilometri 0 - 52.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate sezonului de iarnă.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza condițiilor de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de celelalte vehicule, să manifeste prudență sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren, anunță Agerpres.

Vezi și: COD ROȘU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. ”Nu circulă nimic”/ Trafic oprit pe Centura Capitalei, în zona Bragadiru

