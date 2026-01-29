De ce își scutură pisicile capul: Tot ce trebuie să știi

O pisică își poate scutura capul din mai multe cauze, de la probleme minore până la afecțiuni serioase. Printre cele mai des întâlnite cauze se numără infecții ale urechii, care pot fi cauzate de bacterii și ciuperci și care pot duce la apariția inflamațiilor, mâncărimilor și scuturarea capului.

Paraziții auriculari pot fi o altă cauză. În cazul în care căpușele pătrund în urechile pisicilor, acestea pot provoca mâncărimi și scuturarea capului. Acestea sunt foarte des întâlnite la pisicile care petrec foarte mult timp afară și care interacționează cu alte animale.

De asemenea, alergiile de mediu sau cele alimentare pot duce la apariția mâncărimilor urechii și scuturarea capului, care ajută la ameliorarea disconfortului.

Prezența unui corp străin în canalul urechii provoacă, de asemenea, disconfort, iar pisica scutură capul pentru a-l elimina. Alte cauze ar putea fi reprezentate de anxietate, frică și afecțiuni neurologice.

Când trebuie să duci pisica la veterinar

Dacă pisica își scutură capul foarte des și mai prezintă și alte simptome, precum mâncărimi, vărsături, dificultăți respiratorii, letargie sau convulsii, atunci este recomandat un consult de urgență la medicul veterinar, potrivit petMD.com.

Ce trebuie să știi înainte să îți iei o pisică

Pisicile au niște personalități foarte interesante. Ele sunt independente, dar și afectuoase, uneori foarte prietenoase, alteori distante. Aceste trăsături se pot datora modului în care ele s-au apropiat de oameni. Spre deosebire de câini, care au fost crescuți să iubească oamenii și să aibă încredere în ei, pisicile au rămas mai independente și văd oamenii mai degrabă ca pe o sursă de hrană și adăpost.

Pisicile sunt animale de companie afectuoase și jucăușe, dar este important să le înțelegi bine nevoile înainte de a primi una în casa ta.

Dacă te gândești să iei o pisică, amintește-ți că va avea nevoie de spațiu pentru a fi activă și a interacționa regulat cu oamenii și alte animale. Acestora nu le place să fie lăsate singure perioade lungi de timp.

De asemenea, vor avea nevoie de acces la apă curată, hrană pentru pisici pe bază de carne și îngrijire regulată, precum și acces la o litieră.



