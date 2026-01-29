Concedieri masive la o companie de piese pentru autovehicule din Bistrița: 250 de angajaţi vor fi dați afară

Un agent economic din Bistriţa care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule va concedia 250 de angajaţi din totalul de 1.538.

Dificulățile au apărut în contextul unor probleme financiare grave ale societăţii, a comunicat, joi, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bistriţa-Năsăud.

A doua concediere colectivă din Bistrița de la începutul anului 2026

Este cea de-a doua concediere colectivă anunţată de la începutul acestui an în judeţ, după ce o altă firmă din Bistriţa, având ca activitate tratarea şi acoperirea metalelor şi care în luna decembrie 2025 a intrat în insolvenţă, a notificat AJOFM că va trimite în şomaj 90 de angajaţi, din totalul de 179.

Măsuri de concediere colectivă

În ambele situaţii, vor fi afectaţi atât muncitori, cât şi personal TESA, iar data de intrare în şomaj va fi 3 martie.

"În luna ianuarie 2026, doi agenţi economici au notificat AJOFM Bistriţa-Năsăud intenţia de a aplica măsuri de concediere colectivă. Un agent economic cu domeniul principal de activitate în tratarea şi acoperirea metalelor a anunţat disponibilizarea colectivă a unei părţi din personal, ca urmare a dificultăţilor economico-financiare generate de deschiderea procedurii de insolvenţă, restrângerea activităţii şi necesitatea reducerii cheltuielilor de personal. Este vorba de 90 de salariaţi, dintr-un total de 179 de salariaţi. Persoanele afectate provin din categoriile personal de execuţie, personal operativ şi personal TESA.

Totodată, un agent economic ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule a notificat AJOFM Bistriţa-Năsăud idorința de a recurge la concedieri colective, în contextul unor probleme financiare grave ale societăţii.

Personalul vizat

250 de salariaţi vor fi afectați, dintr-un total de 1.538. Personalul vizat aparţine categoriilor muncitori direcţi, muncitori indirecţi şi personal TESA", se arată în comunicatul transmis de AJOFM Bistriţa-Năsăud.

Pe perioada preavizului, salariaţii disponibilizaţi au parte de servicii de preconcediere şi de sprijin activ din partea AJOFM Bistriţa-Năsăud. Acest lucrur constă în informare, consiliere profesională, mediere a muncii şi acces la programe de formare profesională, cu scopul reintegrării rapide pe piaţa muncii, notează Agerpres.

