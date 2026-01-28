Avion cu 15 persoane la bord, dispărut în Columbia

Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut miercuri în Columbia în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunţat compania aeriană de stat Satena, transmit AFP, Reuters şi Agerpres.

Aparatul transportând 13 pasageri şi doi membri ai echipajului a decolat din oraşul de frontieră Cúcuta şi a pierdut contactul cu controlul traficului aerian cu puţin înainte de prânz (17:00 GMT), cu câteva minute înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraş din apropiere.

Avionul, un Beechcraft 1900 operat de compania privată Searca, "urma să aterizeze în jurul orei 12:05" la Ocaná, a indicat Satena într-un comunicat.

Protocoalele de securitate şi căutare au fost activate, potrivit autorităţii aeronautice columbiene.

VEZI ȘI: China sare în apărarea Iranului, după avertismentele lui Trump. Mesajul Beijingului pentru Administrația de la Washington