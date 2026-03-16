Unde poți vedea filmul "One Battle After Another", câștigătorul Oscar 2026. A plecat acasă cu șase statuete
Data publicării: 09:47 16 Mar 2026

Unde poți vedea filmul "One Battle After Another", câștigătorul Oscar 2026. A plecat acasă cu șase statuete
Autor: Dana Mihai

Unde poți vedea filmul "One Battle After Another", câștigătorul Oscar 2026. A plecat acasă cu șase statuete - Imagine realizata cu AI

Filmul „One Battle After Another”, marele câștigător al Oscar 2026, a atras atenția criticilor și a publicului după ce a plecat acasă cu mai multe statuete.

Filmul "One Battle After Another", disponibil în cinematografe, iar pe viitor în zona streaming pe platforma HBO Max

Filmul "One Battle After Another” poate fi urmărit în prezent în cinematografe, iar ulterior va fi disponibil pentru streaming pe HBO Max, platforma care va difuza producția după încheierea rulării în săli.

Filmul "One Battle After Another" a fost recompensat cu șase premii Oscar în 2026

Thrillerul regizat de Paul Thomas Anderson a fost marele câștigător al galei Oscar 2026, obținând șase statuete, inclusiv premiile pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor.

Citește și: Oscar 2026: Avem primul Oscar prin Natalie Musteață, premiată la Hollywood

Regizat de Paul Thomas Anderson, filmul este un thriller inspirat din romanul „Vineland” și îi are în distribuție pe Leonardo DiCaprio, Sean Penn și Benicio del Toro.
 
 
 


 
 
 

