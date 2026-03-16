Unde poți vedea filmul "One Battle After Another", câștigătorul Oscar 2026. A plecat acasă cu șase statuete

Filmul "One Battle After Another” poate fi urmărit în prezent în cinematografe, iar ulterior va fi disponibil pentru streaming pe HBO Max, platforma care va difuza producția după încheierea rulării în săli.

Filmul "One Battle After Another" a fost recompensat cu șase premii Oscar în 2026

Thrillerul regizat de Paul Thomas Anderson a fost marele câștigător al galei Oscar 2026, obținând șase statuete, inclusiv premiile pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor.

Regizat de Paul Thomas Anderson, filmul este un thriller inspirat din romanul „Vineland” și îi are în distribuție pe Leonardo DiCaprio, Sean Penn și Benicio del Toro.













