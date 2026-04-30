€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Marcel Ciolacu: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va avea cele mai multe voturi din istoria României
Data publicării: 14:36 30 Apr 2026

Marcel Ciolacu: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va avea cele mai multe voturi din istoria României
Autor: Ioan-Radu Gava

marcel ciolacu Foto: Agerpres

Fostul premier Marcel Ciolacu e de părere că moțiounea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi moţiunea cu cele mai multe voturi din istoria României.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat joi că moţiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan va trece cu cele mai multe voturi înregistrate vreodată în România, iar Partidul Social Democrat (PSD) ar putea da numele viitorului prim-ministru.

Întrebat cum vede soarta premierului Ilie Bolojan, după votul moţiunii de cenzură programat pentru data de 5 mai, fostul premier social-democrat a afirmat că nu va fi una uşoară.

"Ca soarta fiecărui fost prim-ministru, presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu, o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă uşoară dar e un om puternic şi o să o ducă la fel ca şi mine", a declarat Ciolacu, la finalul şedinţei CJ Buzău.

CITEȘTE ȘI                -                 EXCLUSIV Victor Ponta, după discuția cu un USR-ist: Ar trebui să mă duc la Cotroceni să conduc președinția în locul lui Nicușor Dan / video

PSD va propune viitorul premier, potrivit lui Marcel Ciolacu

El a adăugat că moţiunea de cenzură va duce la căderea actualului guvern, iar PSD ar putea propune numele viitorului prim-ministru, având cei mai mulţi parlamentari.

"Preşedintele României, este atributul domniei sale de a face desemnarea de prim ministru, nu a unui partid. Nici măcar telepatic nu comunic cu domnul preşedinte. De obicei partidul cu cei mai mulţi parlamentari propune primul ministru, dar aceste discuţii se duc cu preşedintele şi preşedintele desemnează prin decret un prim ministru desemnat, urmând ca el să vină în Parlament să fie trecut prin votul parlamentarilor. Vom vedea marţi, dacă vreţi o părere proprie cu experienţă destul de bogată parlamentară şi de preşedinte al Camerei, moţiune va trece. Eu cred că va fi moţiunea cu cele mai multe voturi din istoria României", a spus Marcel Ciolacu.

Moţiunea de cenzură depusă de PSD, AUR şi PACE - Întâi România va fi dezbătută şi votată pe data de 5 mai.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marcel ciolacu
motiune de cenzura
guvernul bolojan
psd
pnl
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Alertă alimentară în România: Mai multe sortimente de arahide, retrase din magazine. Conțin toxine care duc la cancer și încetinesc creșterea la copii - FOTO
Publicat acum 9 minute
Echipele din Superliga care au primit licența de Europa pentru sezonul 2026-2027
Publicat acum 17 minute
Interzicere cumul pensie-salariu. Proiectul, pus de Ilie Bolojan pe masa Parlamentului: Să fie adoptat în procedură de urgență
Publicat acum 45 minute
Ilie Bolojan: Voi construi o alternativă politică
Publicat acum 47 minute
Petromidia Năvodari a repornit. Flux constant și susținut de petrol din Kazahstan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Ponta, mesaj către Grindeanu înainte de a merge la Nicușor Dan: Te rog public!
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Ilie Bolojan, declarațiile zilei, după ședința de Guvern / video
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Dăncilă demontează mitul „Ne-a impus Bruxelles-ul”: Nu, nu Bruxelles-ul a decis. Hotărârea defavorabilă a venit din România
Publicat acum 9 ore si 12 minute
Horoscop 30 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close