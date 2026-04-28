Gestul lui Donald Trump față de Regele Charles și Regina Camilla, considerat controversat. Ce interzice protocolul regal britanic

Președintele american Donald Trump a fost criticat de unele persoane de pe internet pentru un gest pe care l-a făcut în contextul vizitei istorice a regelui Charles III și a reginei Camilla în SUA.

Observatorii au fost rapizi în a evidenția un comportament pe care mulți l-au considerat „lipsit de respect”. Pe rețeaua socială X, Biroul Primei Doamne a publicat un clip, însoțit de descrierea: „Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump îi întâmpină pe Regele Charles III și pe Regina Camilla ai Regatului Unit la Porticul de Sud al Casei Albe | luni, 27 aprilie 2026.”

Cu toate acestea, observatorii și internauții atenți au remarcat rapid un fapt, după ce s-a relatat că Donald Trump ar fi oferit o „strângere de mână agresivă”. După apariția clipului pe X, oamenii s-au grăbit să își exprime opiniile, scrie Mirror.co.uk.

Ce au comentat internauții privind gestul lui Trump la adresa regelui Charles și a reginei Camilla

O persoană a distribuit rapid o imagine în care Donald Trump o atinge pe braț pe Regina Camilla, comentând: „Este atât de lipsit de respect.”, iar unii au considerat gestul „în regulă”, apreciind că „președintele doar încerca să fie de ajutor”. Alții au subliniat că modul de comportament al acestuia poate fi văzut ca fiind controversat. De asemenea, unii au observat că și-a pus mâna și pe brațul Regelui Charles III.

Un alt comentariu a fost: „Nu cred că ai voie să atingi un rege sau o regină, dar, desigur, Trump adoră să încalce protocolul.” O a treia persoană a răspuns: „Am observat și eu. Trump a atins-o și pe Camilla.”

Protocolul regal britanic interzice inițierea contactului fizic cu un rege sau o regină

Inițierea contactului fizic cu un rege sau o regină este strict interzisă. Conform protocolului regal britanic, singura formă acceptată de contact fizic este strângerea de mână și doar dacă aceasta este oferită prima.

Îmbrățișările, săruturile ori gestul de a pune brațul în jurul unui membru al familiei regale sunt descurajate ferm. Acestea sunt considerate nepotrivite. Chiar dacă nu există o obligație legală în acest sens, respectarea acestei tradiții este întotdeauna considerată un gest de curtoazie.

Totuși, unii observatori au afirmat că membrii familiei regale au avut parte de o primire călduroasă, celebrând sosirea lor la Casa Albă. Unul dintre ei a spus: „Vă mulțumim pentru o primire atât de caldă a Majestăților Lor!”

Donald Trump a primit și laude

Un alt comentator a remarcat: „Sunt atât de mândru de președintele Donald Trump și de doamna Melania Trump! Sunt mândru de cât de amabili și binevoitori sunteți amândoi.”

De asemenea, alt internaut a spus: „Un moment istoric, diplomatic. Atunci când liderii se întâlnesc cu respect reciproc la Casa Albă, este mai mult decât o ceremonie, este o reamintire a alianței de lungă durată și a istoriei comune dintre cele două națiuni.”

Toate acestea au loc în contextul în care Regele Charles III și Regina Camilla își continuă vizita în SUA, marcând prima vizită de stat britanică în această țară de la călătoria Reginei Elizabeth II din anul 2007. Vizita are scopul de a onora și consolida relația durabilă dintre cele două națiuni.



VIDEO