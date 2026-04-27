Regele Charles a ajuns la Casa Albă, fiind întâmpinat de Trump, în încercarea de a repara „o relație specială" - Video LIVE
Data actualizării: 23:59 27 Apr 2026 | Data publicării: 23:36 27 Apr 2026

Regele Charles a ajuns la Casa Albă, fiind întâmpinat de Trump, în încercarea de a repara „o relație specială" - Video LIVE
Autor: Andrei Itu

Foto: Agerpres | Regele Charles

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au aterizat, luni, în Statele Unite, unde au fost întâmpinați de președintele Donald Trump și de soția sa, Melania.

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au aterizat luni în Statele Unite, la baza militară Andrews de lângă Washington, pentru o vizită de stat de patru zile. Este prima vizită a cuplului regal în SUA, notează AFP.

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla, la Casa Albă, pentru a lua ceaiul cu Donald Trump și soția sa, Melania

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au fost aşteptaţi la Casa Albă, cu scopul de a lua ceaiul cu Donald Trump şi soţia sa, Melania Trump. De menționat este că dispozitivul de securitate este extrem de strict, la doar două zile după un atac comis în timpul unui gale la care asista preşedintele american.

Charles și Camilla au coborât din vehiculele ultrasecurizate puse la dispoziție de Secret Service-ul american pentru convoiul oficial.

Donald Trump și Regele Charles se reîntâlnesc și pozează împreună după salutul oficial

Regalii au fost întâmpinați pe peluza sudică de Donald Trump și soția sa Melania, cele două cupluri îmbrățișându-se la sosire. Mai mult, Donald Trump i-a strâns mâna Regelui Charles pentru prima dată de la întâlnirea lor precedentă, când Charles l-a găzduit pe președintele american și pe Prima Doamnă la Castelul Windsor.

Apoi, ei au stat la câteva fotografii înainte de a intra în reședința președintelui american.

 VIDEO

Surse citate de The Sun afirmă că vizita va celebra „legăturile culturale, istorice și economice dintre oameni, care unesc cu adevărat cele două națiuni”. Cei patru vor lua mai târziu ceaiul în privat, în Green Room de la etajul oficial al reședinței. Ziariștii vor fi ținuți la distanță în timpul întâlnirii directe dintre regele Charles și președintele Donald Trump.

Programul vizitei de stat va „sărbători legăturile istorice și relația bilaterală modernă” dintre cele două țări, potrivit Palatului Buckingham.

Împlinirea a 250 de ani de la independența Statelor Unite

De asemenea, vizita va marca împlinirea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, declarată pe data de 4 iulie 1776.

Trump, cunoscut admirator al familiei regale, a zis anterior că abia așteaptă să petreacă timp cu regele Charles. „Va fi TERIBIL!”, a scris el pe Truth Social atunci când a fost anunțată vizita de stat.

Dar turneul are loc într-un moment în care „relația specială” pare să fie pusă în pericol, după ce premierul Keir Starmer a intrat în conflict cu președintele american.  De asemenea, Donald Trump l-a catalogat pe Keir Starmer „slab” și a criticat dur Regatul Unit.

Cei doi lideri au avut divergențe pe subiectul războiului din Iran, a Insulelor Chagos și chiar asupra suveranității Marii Britanii în Insulele Falkland.

Prilej de îmbunătățirea a relațiilor

Acum, mulți speră că această vizită va contribui la îmbunătățirea relațiilor într-un context de tulburări internaționale.

Ultima dată când un monarh britanic a vizitat capitala Statelor Unite a fost acum aproximativ 20 de ani, când regina Elisabeta a II-a a făcut această deplasare în 2007.
 
 
 

