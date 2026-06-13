Apartamentele lui Vanghelie şi terenurile Elenei Udrea, la mare căutare pe e-Licitaţii ANAF. Cu cât s-au vândut ceasurile lui Blejnar

Licitatie online. foto: magnific.com

Apartamentele lui Marian Vanghelie, ceasurile lui Sorin Blejnar şi terenurile Elenei Udrea sunt la mare căutare pe platforma e-Licitaţii ANAF.

De la ceasuri de lux și apartamente în zone centrale ale Capitalei până la terenuri scoase la licitație, ANAF valorifică prin platforma e-Licitații şi bunuri provenite din dosare de recuperare a prejudiciilor.

Mironel Panțuroiu, secretarul general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a vorbit, într-un interviu acordat DC News despre modul în care funcţionează şi poate fi accesată platforma e-Licitaţii ANAF, context în care a detaliat şi faptul că pe această platformă sunt valorificate şi bunuri care au aparţinut unor personalităţi pentru care, în diferite dosare, s-a luat decizia vânzării acestora pentru recuperarea unor prejudicii. Printre aceştia se află şi Elena Udrea, Marian Vanghelie sau Sorin Blejnar.

"Am avut două ceasuri ale fostului nostru coleg Blejnar care au fost vândute şi s-a obţinut pe ele cam peste 30.000 de lei. Unul dintre ele chiar a fost licitat în cinci paşi. Avem acum în desfăşurare licitaţia a doua pentru 19 loturi de teren aparţinând Elenei Udrea. Am avut două apartamente ale lui Marian Vanghelie care s-au vândut şi am obţinut, practic, 50% faţă de raportul de evaluare în plus. Au fost foarte bine cotate, undeva pe bulevardul Dacia din Bucureşti", a explicat Mironel Panţuroiu la DC News.