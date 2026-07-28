Anchetatorii au verificat telefonul atacatorului din Berlin. Ce au descoperit

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Ecourile atacului de la Berlin, în urma căruia o poloneză și-a pierdut viața, iar alte 29 de persoane au fost rănite, continuă să provoace emoție.

Autorul atacului, Abdul Ballout, în vârstă de 21 de ani, a fost împușcat mortal de poliție. Potrivit publicației Bild, anchetatorii au descoperit în telefonul său mobil o înregistrare video tulburătoare. În aceasta, tânărul de 21 de ani își asumă responsabilitatea pentru atac.

Atacul a avut loc sâmbătă seara, pe 25 iulie, în timpul Paradei Pride, desfășurate în parcul Tiergarten din Berlin. Șoferul unei camionete a intrat cu viteză în mulțimea de participanți, apoi a atacat oamenii cu un obiect ascuțit. O persoană a murit, iar alte 29 au fost rănite.

Luni, primarul Berlinului a anunțat că printre victimele decedate se află și o cetățeană poloneză.

CITEȘTE ȘI: A fost "atentat terorist". Atacatorul a fost ucis/ Un mort şi 16 răniţi după ce o maşină a intrat în mulţime la Marşul Pride de la Berlin

Atacul de la Berlin. În telefonul atacatorului a fost găsită o înregistrare șocantă

Femeia se afla la Berlin împreună cu fiica sa, care a fost și ea rănită. Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a transmis că aceasta este internată în spital, însă starea ei nu este critică. Fiica a fost deja informată despre moartea mamei sale.

Presupusul autor al atacului, Abdul B., în vârstă de 21 de ani, a fost împușcat mortal duminică, în timpul unei operațiuni de căutare desfășurate de poliție.

Potrivit publicației Bild, anchetatorii au descoperit în telefonul mobil al acestuia o înregistrare video în care își asumă responsabilitatea pentru atac. Conform informațiilor publicate de jurnaliști, în înregistrare apare și un jurământ de credință față de organizația teroristă autointitulată Statul Islamic.

Inițial, nu era clar dacă persoana care apare în înregistrare este Abdul B. Potrivit publicației Der Spiegel, bărbatul avea fața acoperită. Totuși, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Federal din Germania a confirmat informațiile publicate de Bild și a precizat că este vorba despre tânărul de 21 de ani.

Conform relatărilor din presa germană, Abdul B. era deja clasificat de autorități drept o „persoană cu risc ridicat” înainte de comiterea atacului.